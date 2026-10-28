Romano ghi bàn đầu tiên cho Lazio

Rạng sáng 28/10 (giờ Việt Nam), Romano Floriani Mussolini, chắt trai của nhà độc tài phát xít Benito Mussolini, đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Lazio, góp công vào chiến thắng đậm 6-2 trước Sassuolo tại Serie A.

Cầu thủ Romano Floriani Mussolini của Lazio ghi bàn trong trận đấu giữa Sassuolo và Lazio tại Serie A, ở Reggio Emilia, Italy, rạng sáng ngày 28/10/2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Hậu vệ 23 tuổi lập công ở phút 16, ghi bàn thứ ba cho Lazio trong trận đấu. Pha ăn mừng của anh ban đầu bị gián đoạn do trọng tài biên phất cờ báo việt vị, nhưng sau khi tình huống được xem lại bằng công nghệ video, bàn thắng đã được công nhận.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Floriani Mussolini tại giải đấu hàng đầu Italy và là pha lập công thứ hai trong sự nghiệp chuyên nghiệp của anh. Bàn thắng đầu tiên được hậu vệ này ghi cách đây hai năm, khi khoác áo Juve Stabia theo dạng cho mượn ở giải hạng hai Italy.

Floriani Mussolini có tên đầy đủ là Romano Benito Floriani Mussolini và có quan hệ huyết thống với Benito Mussolini qua bên ngoại. Cầu thủ này mang tên “Romano” trên áo đấu và từng công khai cho biết không quan tâm đến chính trị.

Floriani Mussolini trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Lazio trước khi được đem cho Juve Stabia mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Bàn thắng vào lưới Sassuolo đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của hậu vệ 23 tuổi, khi anh lần đầu lập công tại Serie A trong màu áo đội bóng thủ đô Italy.