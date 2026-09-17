Xã Ba Chẽ: Chăm lo đời sống người dân

Nhằm nâng cao đời sống đồng bào vùng cao, thời gian qua, xã miền núi Ba Chẽ đã tập trung hỗ trợ người dân chuyển đổi tư duy sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, cùng với việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng... Qua đó, đã tạo luồng sinh khí mới cho những bản làng nơi đây.

Chị Triệu Thị Tư, thôn Làng Cổng, xã Ba Chẽ, thành phố Quảng Ninh đang chăm sóc diện tích quế của gia đình.

Bên cạnh lợi thế lớn về kinh tế lâm nghiệp, xã Ba Chẽ còn sở hữu nhiều tiềm năng về quỹ đất, khí hậu ôn hòa và thổ nhưỡng đặc thù. Đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương định hướng, phát triển các mô hình kinh tế theo hướng trang trại, gia trại và hợp tác xã nhằm khai thác tối đa dư địa sẵn có.

Sự chuyển dịch này không chỉ giúp thay đổi phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ trước đây mà còn mở ra con đường làm giàu chính đáng cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Điển hình cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và nhạy bén với cơ chế thị trường là mô hình chăn nuôi dúi của anh Triệu Kim Vày, một người con của đồng bào dân tộc Dao tại thôn Nà Làng.

Nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp, anh Triệu Kim Vày bắt đầu nuôi dúi từ năm 2017 nhưng quy mô nhỏ lẻ, tự phát do thiếu vốn và chưa làm chủ được kỹ thuật. Nhận thấy dúi là vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao, phù hợp với năng lực quản lý hộ gia đình, năm 2023, chính quyền xã Ba Chẽ đã hỗ trợ gia đình anh 30 đôi dúi giống để mở rộng quy mô sản xuất.

Sự "tiếp sức" đúng lúc từ chính sách đã tạo động lực lớn, cùng sự chịu khó học hỏi, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc và phòng dịch, cơ sở chăn nuôi của gia đình anh phát triển vượt bậc. Đến nay, tổng đàn dúi lúc cao điểm của trang trại đã lên đến 1.000 con. Mỗi năm, mô hình này cung ứng ra thị trường khoảng 2 tạ dúi thịt và dúi giống chất lượng, mang lại nguồn thu nhập ổn định 200 triệu đồng. Từ hiệu quả của mô hình chăn nuôi dúi, anh Vày cùng một số người dân có cùng chí hướng đã thành lập Hợp tác xã do anh làm tổ trưởng.

Với đặc thù trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân xã Ba Chẽ phụ thuộc lớn vào hệ thống giao thông và hạ tầng sản xuất. Song song với việc hỗ trợ trực tiếp cho các mô hình sinh kế, địa phương đang dồn lực hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Theo đó, hàng loạt công trình dân sinh, dự án giao thông động lực kết nối liên vùng, liên thôn đã và đang triển khai với mục tiêu phát triển bao trùm, lấy việc thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân làm thước đo cốt lõi cho sự phát triển của địa phương.

Mô hình chăn nuôi dúi của gia đình anh Triệu Kim Vày, dân tộc Dao, thôn Nà Làng mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Theo kế hoạch, xã Ba Chẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng 45 công trình, dự án trọng điểm với tổng nguồn vốn huy động trên 227 tỷ đồng. Để nguồn vốn đầu tư phát huy hiệu quả tối đa, công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng được thực hiện vô cùng nghiêm túc.

Anh Hoàng Lê Dũng, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Ba Chẽ, cho biết: Xã Ba Chẽ đã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ phối hợp chặt chẽ với các thôn, bản để xác định rõ hiện trạng hạ tầng cơ sở, từ đó rà soát và phân loại các dự án cấp thiết ưu tiên đầu tư. Trọng tâm là các dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông có tính kết nối cao, mở đường giao thương liên xã, liên thôn. Đặc biệt, đơn vị hướng sự quan tâm đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các dự án tại những khu vực còn thiếu hụt và có hạ tầng yếu kém nhất để người dân sớm được hưởng lợi.

Cùng với việc hỗ trợ tối đa về phát triển sản xuất, các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân được xã Ba Chẽ quan tâm, đẩy mạnh triển khai thực hiện.

Việc đầu tư cho Ba Chẽ không chỉ dừng lại ở những con đường bê tông trải dài hay những trang trại chăn nuôi quy mô, mà đích đến cuối cùng là một hệ sinh thái an sinh xã hội toàn diện, nơi mỗi người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ công một cách bình đẳng và chất lượng nhất. Bà Hoàng Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Chẽ, khẳng định: Địa phương cam kết tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng thật tốt nguồn lực đầu tư cho địa phương. Xã sẽ ưu tiên đầu tư đồng bộ cho các công trình giao thông, hệ thống nước sạch nông thôn, trạm y tế, trường học và đặc biệt là hạ tầng chuyển đổi số. Mục tiêu là tạo điều kiện tối đa để người dân vùng cao được tiếp cận, thụ hưởng các tiện ích hạ tầng và nguồn lực phát triển một cách văn minh, hiện đại nhất, không thua kém miền xuôi.

Những "rào cản" về khoảng cách địa lý hay sự chênh lệch vùng miền của thành phố Quảng Ninh đã dần được rút ngắn. Đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc và vững bước trên con đường phát triển bền vững.