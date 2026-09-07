Vì mục tiêu hạnh phúc của nhân dân

Từ chăm lo các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn đến bảo đảm y tế, giáo dục, nhà ở và các chính sách an sinh, Quảng Ninh đang đặt con người ở vị trí trung tâm, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả trong hành trình xây dựng NTM.

Nâng cao đời sống nhân dân

Tại xã Đầm Hà, phát triển sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm đang mở thêm cơ hội cải thiện thu nhập cho người dân, trong đó cây na là một trong những sản phẩm được nhiều hội viên nông dân chú trọng đầu tư. Để nâng cao hiệu quả canh tác, các hộ trồng na từng bước thay đổi phương thức chăm sóc, chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật từ cắt tỉa, thụ phấn đến phòng trừ sâu bệnh.

Nông dân xã Đầm Hà thu hoạch na.

Đầu tháng 8 vừa qua, những vườn na trên địa bàn xã bước vào vụ thu hoạch đầu tiên, cho thấy hiệu quả từ hướng sản xuất này. Ông Nịnh Văn Toàn (thôn Tân Bình) chia sẻ: “Việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, cắt tỉa, thụ phấn và phòng trừ sâu bệnh giúp cây na phát triển tốt, quả đều, mẫu mã đẹp, chất lượng cao”.

Không chỉ nâng chất lượng sản phẩm, việc áp dụng kỹ thuật phù hợp còn góp phần nâng giá trị nông sản khi đưa ra thị trường. Ngay từ đầu vụ, na được thương lái đến thu mua tại vườn với giá dao động 100.000-120.000 đồng/kg. Na loại đẹp bình quân 3-4 quả/kg, có những quả đạt gần 1kg. Giá bán và đầu ra thuận lợi giúp các hộ trồng na yên tâm sản xuất, có thêm nguồn lực tiếp tục đầu tư, chăm sóc các lứa quả tiếp theo.

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở Đầm Hà cũng chủ động lựa chọn những hướng phát triển phù hợp với điều kiện gia đình. Chị Nông Thị Thơ (thôn Tân Lập) là một trong những hộ phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi tổng hợp. Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2011, chị từng bước gây dựng mô hình ngay tại gia đình. Đến nay, gia đình chị duy trì khoảng 40 con lợn nái, 50 con lợn con, 80 con lợn thịt cùng 200 con gà và 200 con ngan. Từ hoạt động chăn nuôi, chị tiếp tục mở rộng sang kinh doanh thức ăn chăn nuôi, vừa phục vụ nhu cầu sản xuất của gia đình, vừa cung cấp cho các hộ dân trên địa bàn. Cách làm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế giúp gia đình chị có nguồn thu nhập ổn định từ 150 triệu đồng/năm.

Chị Nông Thị Thơ (xã Đầm Hà) chăm sóc đàn lợn của gia đình.

Từ những mô hình cụ thể ở Đầm Hà có thể thấy, tạo sinh kế, nâng thu nhập đang là một trong những hướng đi được các địa phương chú trọng trong xây dựng NTM. Tùy điều kiện, lợi thế từng nơi, người dân được khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, mở rộng các mô hình kinh tế hộ, liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm được triển khai, tạo thêm điều kiện để người dân chủ động vươn lên, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Để người dân thụ hưởng thành quả của sự phát triển

Cùng với phát triển kinh tế, Quảng Ninh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu, cải thiện điều kiện sống và bảo đảm các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, để mỗi bước phát triển đều mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Học sinh Trường TH&THCS Hoành Mô trong ngày tựu trường năm học 2026-2027.

Ở lĩnh vực giáo dục, cùng với việc hoàn thiện mạng lưới trường lớp, Quảng Ninh dành nhiều nguồn lực để giảm chi phí học tập cho các gia đình. Các chính sách hỗ trợ ăn trưa, đưa đón học sinh, học phí, chi phí học tập và sách giáo khoa miễn phí được triển khai, tạo điều kiện để học sinh, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn, duy trì việc học. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng từ 87,32% năm 2020 lên 91,91% năm 2025.

Mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế được thực hiện song song với đầu tư cơ sở vật chất và chuyên môn. Nhiều công trình y tế được xây dựng mới, đưa vào sử dụng như Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Hệ thống bệnh viện từ thành phố đến cơ sở từng bước được bổ sung trang thiết bị, phát triển kỹ thuật chuyên sâu; giúp người bệnh có thêm cơ hội điều trị ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian đi lại. Năm 2026, thành phố triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 1,4 triệu dân trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ xã Quảng Hà phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức trao tặng nhà nhân đạo cho gia đình ông Dương Văn Vượng (khu phố Quảng Minh).

Tại vùng đồng bào DTTS, đến hết năm 2025, Quảng Ninh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh; thu nhập bình quân tại các xã vùng đồng bào DTTS đạt 83,79 triệu đồng/người/năm. Cùng với đầu tư hạ tầng, các chính sách về sinh kế, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế và những dịch vụ thiết yếu đã góp phần thu hẹp dần khoảng cách về điều kiện sống giữa các khu vực.

Để những kết quả ấy có nền tảng bền vững, nguồn lực cho an sinh xã hội tiếp tục được duy trì ở mức cao. Giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh dành 4.278 tỷ đồng cho an sinh xã hội, tập trung vào việc làm, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, giáo dục, y tế, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bảo hiểm, cứu trợ và chăm lo các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người neo đơn, người khuyết tật, người mất sức lao động, trẻ mồ côi...

Riêng 6 tháng đầu năm, Quảng Ninh tạo thêm 14.650 việc làm, số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng 12.015 người. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 20.508 tỷ đồng; trong đó, chi cho giáo dục - đào tạo, y tế - dân số và kinh phí thực hiện các chính sách bảo đảm xã hội đều tăng so với cùng kỳ. Qua đó đã tạo nền tảng để người dân có thêm cơ hội việc làm, được bảo đảm tốt hơn các nhu cầu thiết yếu, từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm phát triển kinh tế gia đình.