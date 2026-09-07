Nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó

Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo. Nhờ đó, chất lượng giáo dục trên địa bàn không ngừng được nâng cao, tạo động lực để địa phương hoàn thành vượt mức nhiều tiêu chí về giáo dục trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nằm ở xã biên giới, vùng dân tộc thiểu số, Trường Mầm non Bình Liêu 1 (xã Bình Liêu) luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên. Nhờ đó, trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 vào tháng 5/2025. Đây là nền tảng quan trọng để nhà trường liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đến nay, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm mạnh, chỉ còn 0,3% thể nhẹ cân và 1,2% thể thấp còi.

Trẻ lớp 5 tuổi, Trường Mầm non Bình Liêu 1 (xã Bình Liêu) thích thú với các trò chơi dân gian.

Cô Lý Thị Mai, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Để triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục mầm non mới trong năm học 2026-2027, nhà trường đã chủ động nghiên cứu nội dung, bồi dưỡng đội ngũ và rà soát điều kiện thực tế tại từng điểm trường. Đơn vị cũng tăng cường các hoạt động thực hành, dự giờ và sinh hoạt chuyên môn để giáo viên trực tiếp trải nghiệm, làm chủ phương pháp và kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Song song với đó, nhà trường xây dựng kho "học liệu mở" sinh động từ thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa, giúp trẻ học từ những điều gần gũi nhất. Phương thức quản lý cũng được đổi mới từ kiểm tra sang quan sát trẻ và hỗ trợ giáo viên, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục nhân văn và phát triển.

Nhờ sự quan tâm đầu tư của thành phố, Trường THCS Ba Chẽ (xã Ba Chẽ) đã hoàn thiện cơ sở vật chất đồng bộ với 100% phòng học thông minh (cấp độ 1, 2). Bên cạnh đó, hệ thống phòng chức năng, trang thiết bị hiện đại và máy chiếu được phủ khắp các phân hiệu, phục vụ hiệu quả cho công tác dạy và học.

Kết thúc năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường tiếp tục được giữ vững. Toàn trường có 348/704 học sinh đạt kết quả học tập từ khá đến tốt; trên 78% học sinh xếp loại rèn luyện tốt; 21 học sinh đạt giải Vàng, Bạc, Đồng Olympic các môn chuyên; 14 học sinh đạt giải trong Kỳ thi Học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh; 1 học sinh đạt giải ba Kỳ thi Olympic Hóa học - Khoa học tự nhiên (do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức tại điểm thi Trường Đại học Hạ Long).

Theo cô Bằng Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng nhà trường, năm học 2026-2027, đơn vị sẽ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua các giải pháp trọng tâm, như: Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, gắn liền với Chương trình GDPT 2018; vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học bộ môn nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học; đẩy mạnh ứng dụng và tăng cường dạy học STEM…

Trường THCS Ba Chẽ (xã Ba Chẽ) chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa để cấp phát cho học sinh mượn miễn phí năm học 2026-2027.

Với quan điểm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, Quảng Ninh đang thực hiện hiệu quả 10 chính sách giáo dục đặc thù, mang lại sự hỗ trợ toàn diện cho hơn 500.000 lượt học sinh và nhà giáo với tổng ngân sách khoảng 800 tỷ đồng mỗi năm. Các chính sách đã bao phủ toàn diện từ chăm sóc dinh dưỡng và phát triển thể chất, miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ học sinh vùng khó đến phát triển nhân tài… Hệ thống chính sách đồng bộ này không chỉ đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi đối tượng mà còn nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Đặc biệt, năm học 2026-2027, thành phố còn dành hơn 480 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để lắp đặt gần 12.000 máy điều hòa và trang bị hệ thống điện mặt trời mái nhà cho 553 cơ sở giáo dục, phân hiệu, điểm trường công lập. Chính sách ưu tiên triển khai trước tại các trường có quy mô học sinh lớn và cơ sở vật chất ổn định nhằm hướng tới môi trường học tập an toàn, hiện đại, chất lượng.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT, nhằm thúc đẩy môi trường xanh và tiết kiệm năng lượng, Quảng Ninh chủ trương lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại tất cả các trường công lập đủ điều kiện. Nguồn điện này sẽ phục vụ trực tiếp cho hệ thống phòng học và phòng chức năng, đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, đồng thời thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền.

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh của thành phố Quảng Ninh.