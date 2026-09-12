Đẩy mạnh giáo dục STEM trong trường học

Thời gian qua, ngành Giáo dục Quảng Ninh chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục ngoại ngữ, giáo dục hòa nhập, đặc biệt là phát triển giáo dục STEM.

Đã từng đến thăm không gian phòng thực hành giáo dục STEM tại các trường THPT Cẩm Phả (phường Cẩm Phả) và THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long), chúng tôi không rời mắt bởi hệ thống thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, phục vụ các hoạt động học tập, thực hành và nghiên cứu khoa học của học sinh.

Tại mỗi căn phòng này, các em có cơ hội tiếp cận với robotics, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến thông minh và các công cụ lập trình, qua đó từng bước làm quen với những công nghệ đang được ứng dụng trong thực tiễn. Các căn phòng thực hành giáo dục STEM như vậy có diện tích 80-120m², có kinh phí đầu tư trên 3 tỷ đồng/phòng.

Học sinh Trường THPT Cẩm Phả sử dụng kính hiển vi trong phòng thực hành giáo dục STEM.

Thời gian qua, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, học liệu số và hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên, học sinh.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo đổi mới nội dung buổi 2 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tập trung ôn tập, phụ đạo học sinh còn hạn chế, bồi dưỡng học sinh giỏi; tăng cường giáo dục STEM/STEAM, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm; khuyến khích các cơ sở giáo dục tổ chức các câu lạc bộ học tập, STEM, ngoại ngữ, nghệ thuật, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo đó, 100% cơ sở giáo dục đưa nội dung STEM vào kế hoạch giáo dục nhà trường; các tổ/nhóm chuyên môn nghiên cứu tích hợp kiến thức liên môn, STEM vào kế hoạch bài dạy. Toàn ngành cũng phối hợp với Tập đoàn Petrovietnam hoàn thành trang cấp 3 phòng STEM theo chuẩn quốc tế cho 3 trường: THPT Cẩm Phả; THPT Uông Bí; THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long).

Các giáo viên tham gia tập huấn về giáo dục STEM tham quan phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THCS Trọng Điểm, phường Hạ Long (tháng 8/2026).

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 27/3/2026 của UBND thành phố, đến tháng 6/2026, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã đạt mức độ chuyển đổi số từ mức 2 trở lên, trong đó 50% đạt mức 3 - mức cao nhất. Đặc biệt, 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng đội ngũ giáo viên STEM nòng cốt, tạo nền tảng để triển khai các hoạt động STEM ngày càng bài bản, hiệu quả.

Ngay trước thềm năm học, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn giáo dục STEM trong dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục tại các trường trung học năm 2026. Đây là đợt tập huấn đầu tiên nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục.

Qua đó, trao đổi, hướng dẫn về định hướng tổ chức giáo dục STEM trong nhà trường; phân tích tiến trình tổ chức bài học STEM, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; đồng thời hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục, thiết kế bài học, chủ đề STEM phù hợp với từng môn học và điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

Bà Trương Thị Thúy Vân, Trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT, cho biết: Điểm nhấn của đợt tập huấn là các hoạt động thực hành, trải nghiệm trực tiếp. Các học viên được hướng dẫn khai thác, sử dụng thiết bị tại phòng thực hành STEM thuộc Chương trình STEM INNOVATION PETROVIETNAM tại Quảng Ninh; phòng thực hành STEM của Trường Đại Học Hạ Long và các phòng học bộ môn; trực tiếp thực hành tổ chức bài học, xây dựng sản phẩm minh họa, trao đổi, thảo luận và hoàn thiện phương án triển khai tại nhà trường.

Trong năm học này, toàn ngành phấn đấu có 116 cơ sở giáo dục phổ thông được trang bị phòng thực hành STEM, qua đó mở rộng cơ hội để học sinh được trải nghiệm, thực hành và nghiên cứu khoa học.

Đến nay, các phòng thực hành STEM cơ bản đã được bố trí; ngành Giáo dục đang chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục hoàn thiện danh mục, tổ chức mua sắm và bổ sung thiết bị, bảo đảm các phòng thực hành phát huy hiệu quả trong dạy và học.

Với quan điểm lấy học sinh làm trung tâm, giáo dục STEM tạo điều kiện để mỗi em được phát huy năng lực, chủ động giải quyết vấn đề và gắn kiến thức với thực tiễn. Qua đó, góp phần xây dựng một môi trường học tập hiện đại, thiết thực và hướng đến sự phát triển toàn diện của học sinh.