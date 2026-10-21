Xã Lương Minh bứt phá về đích

Chiến dịch “90 ngày đêm, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” đang tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy các địa phương. Tại xã miền núi Lương Minh, tinh thần hưởng ứng chiến dịch được cụ thể hóa thành chương trình hành động gắn với từng lĩnh vực, đơn vị, và trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, công chức Phòng Kinh tế xã Lương Minh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ hoàn thiện dữ liệu đất đai đúng tiến độ.

Từ đầu năm đến nay, tình hình KT-XH xã Lương Minh tăng trưởng ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Diện tích trồng rừng tập trung đạt 764,7ha, bằng 115,6% kế hoạch thành phố giao. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục được duy trì. Nổi bật là chợ phiên vùng cao thu hút trên 2.500 lượt khách trong 9 tháng; thu NSNN trên địa bàn đạt 6.429,4 triệu đồng, bằng 153,4% dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 44,2 tỷ đồng, bằng 64,2% kế hoạch vốn giao đầu năm; an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

Một nhiệm vụ quan trọng cấp ủy, chính quyền xã đang tập trung chỉ đạo là xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai, nhằm hiện đại hóa quản lý nhà nước, phục vụ quy hoạch, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số và phát triển KT-XH của địa phương. UBND xã đã tổng hợp được 23.223 thửa đất theo bản đồ địa chính trên địa bàn xã, trong đó gồm 1.288 thửa đất ở phải xây dựng cơ sở dữ liệu; 18.046 thửa đất khác (đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất thương mại dịch vụ...) phải xây dựng cơ sở dữ liệu. Do bản đồ địa chính trước đây không được đo đạc, chỉnh lý thường xuyên, nên gây không ít khó khăn trong việc thu thập, xác minh, làm sạch dữ liệu.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31/10/2026 theo đúng tiến độ chung của thành phố, các CBCC Phòng Kinh tế chủ động bố trí thời gian làm việc ngoài giờ và 2 ngày nghỉ cuối tuần. Anh Nguyễn Xuân Sơn, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Lương Minh, cho biết: Đơn vị xác định rõ nhiệm vụ phải hoàn thành trong 3 tháng cuối năm. Phòng huy động toàn bộ nhân lực, tập trung rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin; phối hợp với các thôn, đơn vị liên quan tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương.

Cán bộ thôn Phủ Liễn, xã Lương Minh tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất.

Tại thôn Phủ Liễn, địa bàn rộng và xa nhất của xã Lương Minh, cấp ủy và Ban Công tác Mặt trận thường xuyên đi tới các hộ dân, tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của đợt thi đua cao điểm. Đặc biệt, trên địa bàn thôn đang triển khai đồng loạt các dự án nâng cấp, cải tạo ngầm tràn phòng chống ngập lụt. Nhờ công tác dân vận hiệu quả, người dân đều đồng thuận cao, tự nguyện hiến đất để các công trình triển khai thi công đúng tiến độ đề ra.

Ông Bàn Trường Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phủ Liễn, cho biết: Qua các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, đảng viên được quán triệt phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong việc hưởng ứng phong trào thi đua, đoàn kết quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu nghị quyết chi bộ đề ra từ đầu năm. Từ đó, tiếp tục vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy thế mạnh về đất rừng để triển khai các mô hình phù hợp, nâng cao thu nhập. Đồng thời, huy động sự tham gia của nhân dân nhằm hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư, nâng cao chất lượng đời sống, tạo động lực mở rộng giao thương, phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn "nước rút" cuối năm 2026, xã Lương Minh quyết tâm triển khai các giải pháp để tăng thu ngân sách; phát huy thế mạnh nông - lâm nghiệp, nâng cao thu nhập bình quân đầu người; đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình hạ tầng gắn với kết quả giải ngân vốn; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân… Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều được triển khai với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Theo ông Nịnh Quốc Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Minh, địa phương đã rà soát kỹ từng chỉ tiêu, nhất là những chỉ tiêu còn thấp, có nguy cơ không đạt, làm rõ nguyên nhân, xác định giải pháp triển khai đồng bộ. Xã không chạy theo thành tích, không làm dàn trải. Chỉ tiêu đã đạt phải tiếp tục nâng chất lượng, chỉ tiêu khó phải tập trung mọi nhân lực, nguồn lực để hoàn thành. Mục tiêu là sau 90 ngày đêm phải tạo được chuyển biến rõ nét, khơi dậy khí thế, tinh thần kỷ luật và phương pháp làm việc quyết liệt, hiệu quả cho cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng vững vàng bước sang năm 2027.

Hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất, tăng cường kỷ luật và kỷ cương công vụ - đó là giá trị mà chiến dịch “90 ngày đêm” mang lại, để những thành quả của đợt thi đua cao điểm tiếp tục được duy trì, lan tỏa trong quá trình phát triển của các địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.