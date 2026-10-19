Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trẻ ở Phủ Liễn

Thời gian qua, Chi bộ thôn Phủ Liễn (xã Lương Minh), đã tập trung phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ. Bằng những hành động cụ thể, những “đảng viên đi trước" đang góp phần lan tỏa cách làm hay, khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên, tạo sinh kế bền vững ngay chính trên mảnh đất mình sinh sống.

Đảng viên trẻ Bàn Thị Uyên phát triển mô hình chăn nuôi lợn.

Thôn Phủ Liễn là địa bàn vùng sâu, vùng xa nhất của xã Lương Minh, có diện tích rộng và dân số đông nhất trong các thôn của xã, với 255 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu. Chi bộ thôn hiện có 32 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên trẻ. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng tại địa bàn này còn gặp không ít khó khăn do nhiều thanh niên lựa chọn đi làm ăn xa tại các khu công nghiệp, tập đoàn lớn, khiến nguồn phát triển đảng viên tại chỗ ngày càng hạn chế.

Trước thực tế đó, Chi bộ thôn Phủ Liễn chủ động tìm giải pháp tạo nguồn từ những thanh niên năng nổ, nhiệt huyết đang tham gia các tổ chức đoàn thể ở địa phương; đồng thời quan tâm, khuyến khích lực lượng trẻ phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với quê hương. Qua đó, vừa tạo nguồn phát triển Đảng, vừa phát huy vai trò của đảng viên trong vận động, dẫn dắt nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng thôn ngày càng khởi sắc.

Chị Uyên lập kênh trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải các video để chia sẻ cách chăm sóc đàn lợn đến những vật dụng cần thiết trong quá trình nuôi.

Đồng chí Bàn Trường Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phủ Liễn, chia sẻ: “Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách các cụm hộ gia đình, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Muốn tuyên truyền, vận động để nhân dân tin tưởng và làm theo, trước hết, mỗi đảng viên phải thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là trong thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế”.

Từ chủ trương đó, các đảng viên trẻ trong Chi bộ thôn Phủ Liễn đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu như mô hình nuôi nhím, nuôi dúi của đảng viên trẻ Đặng Tằng Dương (sinh năm 1989), hay mô hình chăn nuôi lợn kết hợp trồng rừng của đảng viên Bàn Thị Uyên (sinh năm 2000), mô hình nuôi dúi của đảng viên trẻ Đặng Tằng Tuấn (sinh năm 2002)… đã và đang trở thành điểm sáng ở thôn.

Chị Bàn Thị Uyên cho biết: “Tôi lựa chọn chăn nuôi theo mô hình nông hộ để tận dụng tối đa nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có tại địa phương như chuối, rau lang, sắn, cỏ voi…, kết hợp bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Từ lứa lợn thịt đầu tiên mang lại hiệu quả, đến nay gia đình tôi đã phát triển thêm mô hình nuôi lợn nái sinh sản. Chăn nuôi giúp gia đình ổn định kinh tế, đồng thời cho tôi thêm niềm tin rằng, nếu có quyết tâm và phương pháp phù hợp, người trẻ hoàn toàn có thể vươn lên làm giàu ngay trên quê hương mình”.

Các đồng chí chi ủy trong Chi bộ thôn Phủ Liễn (xã Lương Minh) tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm cầu và đường nội thôn.

Không dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, chị Uyên còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho những người mới bắt đầu chăn nuôi. Chị lập kênh trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải các video về hoạt động chăn nuôi hằng ngày, từ cách chăm sóc đàn lợn đến những vật dụng cần thiết trong quá trình nuôi. Những chia sẻ từ thực tế của chị nhận được sự quan tâm, phản hồi tích cực, đặc biệt từ các bạn trẻ đang tìm hướng phát triển kinh tế tại địa phương.

Chị Uyên bộc bạch: “Tôi làm trước, tự thử nghiệm và thấy có hiệu quả rồi mới chia sẻ, hướng dẫn mọi người, nhất là những người mới bắt đầu chăn nuôi. Khi được tận mắt thấy cách làm và hiệu quả thực tế, mọi người sẽ tin tưởng hơn và mạnh dạn làm theo”.

Từ hiệu quả của các mô hình do các đảng viên trẻ khởi xướng, đến nay toàn thôn Phủ Liễn đã có khoảng 8 hộ gia đình phát triển mô hình chăn nuôi dúi, nuôi nhím với quy mô trên 50 con/hộ, cùng nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng rừng kinh tế.

Cây cầu thay thế ngầm tràn ở thôn Phủ Liễn đang dần hiện hữu.

Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Phủ Liễn còn được thể hiện rõ nét trong công tác vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng nông thôn. Gần đây nhất, bằng tinh thần tiên phong đi trước của đảng viên, Chi bộ đã vận động 100% các hộ gia đình trong diện bị ảnh hưởng hiến đất, giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng 6 cầu thay thế ngầm tràn và hơn 3,2km đường nội thôn. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Trong thời gian tới, Chi bộ thôn Phủ Liễn tiếp tục quán triệt tinh thần tiên phong, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển rừng trồng gỗ lớn như quế, lim, dổi, lát...; phát triển các mô hình chăn nuôi, tạo sinh kế dài hạn và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bằng sự quyết liệt trong chỉ đạo của Chi bộ và tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của những đảng viên trẻ, Phủ Liễn đang dần trở thành một điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.