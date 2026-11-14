Xây dựng Đề án liên kết, tập hợp các hiệp hội, hội, CLB doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Sáng 14/11, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại hội nghị.

Bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, 10 tháng năm 2026, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, hướng các chương trình hỗ trợ đến nhu cầu thực tế của hội viên.

Công tác xây dựng tổ chức và phát triển hội viên có chuyển biến rõ nét. Trong đó, kết nạp mới 35 hội viên, nâng tổng số hội viên trực tiếp trong danh sách lên gần 800 doanh nghiệp; đồng thời, tập hợp, thành lập, ra mắt 30 hội doanh nghiệp xã, phường, đặc khu với trên 900 hội viên trực thuộc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được quan tâm triển khai theo hướng từng bước đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về doanh nghiệp với 36 lớp đào tạo đã được tổ chức. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được đẩy mạnh với hơn 50 kiến nghị của các doanh nghiệp đến các cơ quan chính quyền, cơ quan chức năng, giải quyết cụ thể.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đã tích cực tham gia góp ý nhiều dự thảo văn bản, chương trình, kế hoạch quan trọng, góp phần phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách. Đồng thời, tăng cường kết nối, giao lưu giữa các hội viên, chia sẻ cơ hội kinh doanh và phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án liên kết, tập hợp các hiệp hội, hội, CLB doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của UBND thành phố nhằm xây dựng “Một cộng đồng doanh nghiệp - Một tiếng nói đại diện chung - Nhiều tổ chức hội cùng phát triển” do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố làm đầu mối điều phối những công việc chung trên cơ sở thỏa thuận, điều lệ và quy định. Đề án sẽ được trình tại Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố lần thứ XI dự kiến tổ chức vào tháng 10/2027.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố trao giấy chứng nhận cho các hội viên tập thể.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường liên kết, đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp.

Nhân dịp này, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố đã trao giấy chứng nhận cho 6 hội viên tập thể gồm: Hội các trường THPT ngoài công lập; Hội kết nối sản phẩm; Hội doanh nghiệp phường An Sinh; Hội doanh nghiệp phường Bình Khê; Hội doanh nghiệp phường Quang Hanh; Hội doanh nghiệp xã Đầm Hà.