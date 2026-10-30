Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Sáng 30/10, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp trong KCN Sông Khoai nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 của thành phố Quảng Ninh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp trong KCN Sông Khoai đã trao đổi, phản ánh một số khó khăn cần tháo gỡ liên quan tới thực hiện nghĩa vụ thuế, cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, nguồn nhân lực, sử dụng lao động thời vụ và việc gia hạn đối với các dự án thứ cấp trong KCN.

Các doanh nghiệp trong KCN Sông Khoai phát biểu ý kiến, đề xuất một số khó khăn cần tháo gỡ.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND phường Hiệp Hòa cũng trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng tinh thần “rõ trách nhiệm, rõ hướng xử lý, kịp thời và thực chất”. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được Ban tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã phổ biến tới các doanh nghiệp chủ trương đẩy mạnh điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm tối ưu chi phí năng lượng, hướng tới sản xuất xanh, cùng các chính sách của thành phố Quảng Ninh liên quan tới giáo dục, y tế, nhà ở... cho người lao động.

Theo Kế hoạch, từ nay đến trung tuần tháng 11/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức 5 hội nghị tại các KCN để từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.