Mạo Khê tăng cường trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế phát triển, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật với yêu cầu ngày càng cao. Trước thực tiễn đó, để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động ổn định, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phường Mạo Khê đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sao Mai Quảng Ninh là đơn vị sản xuất nhiều năm trên địa bàn phường Mạo Khê. Công ty hiện có 70 người lao động với ngành nghề sản xuất kinh doanh may mặc. Để nắm bắt các quy định pháp luật, ngoài việc tiếp cận qua các kênh thông tin truyền thống, thời gian qua, chủ doanh nghiệp đã tham gia các buổi trợ giúp pháp lý từ chính quyền địa phương. Từ đó, kịp thời nắm bắt những quy định mới, hạn chế tình trạng thiếu thông tin hoặc hiểu chưa đầy đủ về các quy định pháp luật, làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL đến người lao động trong đơn vị.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại phường Mạo Khê (tháng 8/2026).

Bà Đào Thị Hà Hải, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sao Mai Quảng Ninh, cho biết: “Thời gian gần đây nhiều quy định mới được ban hành, sửa đổi bổ sung liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp như thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động và các nghĩa vụ khác. Vì vậy, khi địa phương quan tâm tuyên truyền, PBGDPL cho doanh nghiệp, chúng tôi có điều kiện cập nhật kịp thời những điểm mới, hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp; từ đó chủ động điều chỉnh cho phù hợp. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tổ chức nhiều buổi phổ biến chuyên sâu, tập trung vào những quy định mới; đồng thời, tăng cường giải đáp các tình huống phát sinh trong thực tiễn”.

Phường Mạo Khê hiện có 686 doanh nghiệp với khoảng trên 20.000 lao động; 15 HTX, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, bao gồm chăn nuôi, trồng trọt kết hợp thương mại và 2.867 hộ kinh doanh. Để giúp các đơn vị dễ dàng tiếp cận và thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành, phường Mạo Khê đã đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng.

Phường Mạo Khê và Hội Luật gia TP Quảng Ninh phối hợp tuyên truyền PBGDPL cho doanh nghiệp và HTX trên địa bàn (tháng 7/2026).

Điểm đáng chú ý trong công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương là gắn tuyên truyền với giải đáp những khó khăn, vướng mắc thực tế của doanh nghiệp. Thay vì chỉ phổ biến các quy định mang tính lý thuyết, nội dung trao đổi được địa phương định hướng sát với những vấn đề doanh nghiệp thường gặp trong quá trình hoạt động. Những câu hỏi, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính, nghĩa vụ thuế, hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm, trách nhiệm pháp lý trong sản xuất, kinh doanh được quan tâm tiếp nhận, hướng dẫn.

Ông Vũ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Mạo Khê, cho biết: “Thời gian tới, phường sẽ chủ động rà soát, cập nhật các quy định pháp luật mới về đầu tư, sản xuất, thuế, lao động và BHXH để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp. Phường tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt, tăng cường ứng dụng CNTT; đồng thời tích cực lắng nghe, tổng hợp vướng mắc để tháo gỡ hoặc hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ đúng cơ quan thẩm quyền. Đáng chú ý, phường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên và huy động chuyên gia pháp lý tư vấn thực chất, giúp doanh nghiệp vận dụng đúng quy định và phòng ngừa rủi ro".

Trong điều kiện hệ thống pháp luật có nhiều thay đổi, việc giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các quy định mới, hiểu đúng và thực hiện đúng pháp luật sẽ góp phần hạn chế những vi phạm, rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.