Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng tiếp xã giao Đại sứ Philippines tại Việt Nam

Ngày 9/11, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp xã giao Ngài Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng tiếp xã giao ngài Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chào mừng ngài Đại sứ đến thăm Quảng Ninh, đồng thời chúc ngài Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Philippines nói chung, giữa Quảng Ninh với các địa phương, đối tác Philippines nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp.

Thông tin khái quát về Quảng Ninh, đồng chí nhấn mạnh, từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, mở ra không gian và động lực phát triển mới. Thành phố đang tập trung thực hiện các đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc và cửa ngõ giao thương quốc tế của Việt Nam.

Với lợi thế về hạ tầng giao thông đồng bộ, hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế cùng nhiều giá trị nổi bật về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và du lịch, Quảng Ninh có nhiều tiềm năng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Philippines. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đạt 11,89%; 9 tháng năm 2026 đạt 12,54%, dẫn đầu cả nước. Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp Quảng Ninh sang thị trường Philippines ngày càng tăng, riêng 10 tháng năm 2026 đạt 44,2 triệu USD, thành phố đón trên 15.000 lượt khách Philippines...

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngài Đại sứ quan tâm hỗ trợ quảng bá môi trường đầu tư, kết nối cộng đồng doanh nghiệp Philippines với Quảng Ninh; giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Đặc biệt thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp đóng tàu, dịch vụ cảng biển và logistics, kết nối các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành thúc đẩy kết nối các điểm đến vịnh Hạ Long, Cô Tô với Cebu và những địa phương du lịch nổi bật của Philippines; mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo ngoại ngữ, quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch và các ngành dịch vụ…

Ngài Francisco Noel R. Fernandez III cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP Quảng Ninh; đồng thời đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và những kết quả phát triển KT-XH của thành phố.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ngài Đại sứ khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp, đối tác Philippines tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại thành phố, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực cùng quan tâm; đồng thời đề nghị Quảng Ninh cụ thể hóa các kế hoạch, danh mục thu hút đầu tư, tiếp tục tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp Philippines đến tìm hiểu cơ hội phát triển mới.