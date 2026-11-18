Dấu mốc tăng trưởng 10 tháng

2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt, dấu ấn lịch sử với Quảng Ninh. Là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) lần thứ XVI; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; năm đầu triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; năm Quảng Ninh trở thành thành phố, cùng nhiều nghị quyết, quy hoạch chiến lược, trụ cột, đột phá của Trung ương và thành phố được ban hành, triển khai. Với chủ đề công tác: “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”, Quảng Ninh đã tạo nên nhiều dấu mốc quan trọng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bước vào năm 2026, Quảng Ninh đối mặt với những thời cơ và thách thức đan xen. Thế nhưng với mục tiêu, nhiệm vụ được xác định rõ ràng, cụ thể trong Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sát sao các nhiệm vụ, giải pháp, cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nên 10 tháng qua, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo công bố của Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Ninh: Quý I tăng 10,28%; quý II tăng 12,15%; quý III tăng 15,04%; lũy kế 9 tháng tăng 12,54%, cao nhất từ trước đến nay.

Du lịch, dịch vụ tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố Quảng Ninh.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/10/2026 đạt 84.953 tỷ đồng, bằng 114,80% dự toán HĐND thành phố giao, đạt 84,95% kế hoạch thu cả năm (100.000 tỷ đồng), tăng 22,67% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 69.284 tỷ đồng, bằng 122,63% dự toán, đạt 92,38% kế hoạch năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 15.669 tỷ đồng, bằng 89,54% dự toán, đạt 62,67% kế hoạch năm, tăng 12,75% so với cùng kỳ.

Một số khoản thu đạt cao như: Thu tiền sử dụng đất 33.107 tỷ đồng, đạt 110,36% kế hoạch năm, tăng 48,10% so với cùng kỳ; thu từ thuế, phí 36.177 tỷ đồng, đạt 80,39% kế hoạch năm, tăng 9,69% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 31/10/2026 đạt 33.720 tỷ đồng, bằng 77,08% dự toán giao đầu năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 15.002 tỷ đồng, bằng 73,33% dự toán. Ước cả năm 2026, tổng chi ngân sách địa phương đạt 53.986 tỷ đồng, bằng 136,8% dự toán giao đầu năm và 91,5% dự toán sau điều chỉnh, trong đó chi thường xuyên đạt 23.000 tỷ đồng, bằng 112,9% dự toán giao đầu năm và 100% dự toán sau điều chỉnh.

Một số lĩnh vực có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của thành phố, như: Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục phát huy vai trò trụ cột, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 19,29% so với cùng kỳ; ngành khai khoáng duy trì nhịp độ sản xuất, sản lượng than sạch 10 tháng đạt 35,35 triệu tấn, bằng 83,51% kế hoạch năm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của khu vực công nghiệp. Khu vực du lịch, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng: 10 tháng đón 20,3 triệu lượt, bằng 88,33% kế hoạch năm, tăng 10,23% so với cùng kỳ, ước cả năm đón 23 triệu lượt khách, đạt 102,3% kế hoạch năm, tăng 8,8% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 6 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch 10 tháng đạt 61.324 tỷ đồng, bằng 87,27% kế hoạch năm, tăng 26,80% so với cùng kỳ, ước cả năm đạt 70.271 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch năm, tăng 23,2% so cùng kỳ.

Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI về việc thành lập thành phố Quảng Ninh từ 1/9/2026 đã mở ra không gian và động lực phát triển mới cho vùng đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc. Điều này cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn, mục tiêu, nhiệm vụ lớn hơn và những cách làm đột phá, đổi mới, sáng tạo của thành phố trẻ. Và để ghi dấu ấn cho năm đầu lên thành phố, Quảng Ninh quyết tâm cao cho mục tiêu tăng trưởng trên 13%, tổng thu ngân sách nhà nước cả năm đạt trên 100.000 tỷ đồng, vượt dự toán HĐND thành phố giao, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.