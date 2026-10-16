Ban Bí thư ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố

Theo Quy định số 222-QĐ/TW (Quy định), trường chính trị tỉnh, thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; chịu sự hướng dẫn và thống nhất quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và chịu sự hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Trường chính trị tỉnh, thành phố có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc ở các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương và theo phân cấp nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. Cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Trường chính trị tỉnh, thành phố có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, cấp xã theo phân cấp; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác theo chương trình, tiêu chuẩn, đối tượng và phân cấp của cấp có thẩm quyền; đào tạo lý luận chính trị trình độ trung cấp theo quy định của Trung ương; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo phân cấp; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản trị, điều hành và thực thi công vụ; kiến thức, kỹ năng thực hiện phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu chức danh, vị trí việc làm cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ.

Bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương; tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng tại địa phương; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; thực hiện phân cấp, phân quyền; thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và các nghị quyết chiến lược của Trung ương tại địa phương. Kết quả nghiên cứu phục vụ giảng dạy, học tập và cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy.

Tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố; sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ và các nghị quyết chiến lược tại địa phương theo phân công của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy. Tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với giảng dạy lý luận chính trị theo phân công của cấp có thẩm quyền. Xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học toàn khóa và hằng năm, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy phê duyệt. Thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát, tổng kết thực tiễn do tỉnh ủy, thành ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy giao hoặc đặt hàng. Hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo chủ trương, phân cấp và quy định của cấp có thẩm quyền…

Quy định nêu rõ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, số biên chế được giao, quy mô đào tạo, bồi dưỡng và đặc điểm địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quyết định thành lập không quá 5 khoa, phòng chuyên môn. Định hướng cơ cấu khoa, phòng gồm: Khoa Lý luận cơ sở; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Nhà nước và pháp luật; Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; Phòng Tổ chức, hành chính và chuyển đổi số. Kinh phí hoạt động của trường chính trị do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định; đồng thời được sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trường chính trị tỉnh, thành phố là đơn vị sự nghiệp dự toán cấp I của ngân sách tỉnh, thành phố…

Quy định số 222-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày 6/10/2026 và thay thế Quy định số 393-QĐ/TW, ngày 5/1/2026 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố và Quy định số 360-QĐ/TW, ngày 29/8/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu.