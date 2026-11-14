Xử phạt tài xế xe tải phạm 3 lỗi theo phản ánh qua VNeTraffic

Nhận phản ánh từ người dân qua VNeTraffic, CSGT xác minh tài xế xe tải ở Hưng Yên vi phạm 3 lỗi, gồm thiếu biển số, cơi nới thùng và chở quá tải 47,79%.

Tài xế xe tải tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, không đúng thông số kỹ thuật. (Ảnh: Cục CSGT)

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên vừa xác minh, xử lý một tài xế xe tải có 3 hành vi vi phạm, tổng mức phạt dự kiến là 63 triệu đồng.

Trước đó, tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic về dấu hiệu vi phạm của ô tô tải mang biển kiểm soát 89A-591.CD, Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra, xác minh.

Ngày 11/11/2026, làm việc với cơ quan chức năng, tài xế L.B.L. (sinh năm 1992, trú tại Hưng Yên) thừa nhận 3 hành vi vi phạm. Cụ thể, phương tiện không được gắn đầy đủ biển số theo quy định. Với lỗi này, mức phạt dự kiến là 23 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tài xế thừa nhận tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, không đúng thông số kỹ thuật. Hành vi này có mức phạt dự kiến 29 triệu đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe tải chở hàng vượt tải trọng cho phép 47,79%. Với vi phạm này, mức phạt dự kiến là 11 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền đối với 3 hành vi vi phạm được xác định là 63 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, tài xế dự kiến bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Phương tiện cũng bị áp dụng hình thức tước quyền sử dụng tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng.

Cục CSGT cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi trên để xử lý theo quy định.

Cục CSGT khuyến khích người dân tiếp tục sử dụng ứng dụng VNeTraffic để cung cấp thông tin, hình ảnh về các hành vi có dấu hiệu vi phạm giao thông, giúp lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý.