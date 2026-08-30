Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông

Kết quả thí điểm làn vượt trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ghi nhận 9 phương tiện không nhường đường có các phương tiện khác có tín hiệu xin vượt.

Công an thành phố Hà Nội tổ chức ứng trực bảo đảm giao thông thông suốt trong kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Theo báo cáo của , Bộ Công an, trong ngày nghỉ lễ thứ 2 dịp 2/9 (từ 15 giờ ngày 29/8 đến 15 giờ ngày 30/8), toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 30 người. So với cùng kỳ năm 2025 giảm 9 vụ (-31,11%), giảm 13 người chết (-38,24%), tăng 3 người bị thương (+11,11%), Trong đó, đường bộ xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 30 người, thiệt hại tài sản 868 triệu đồng.

Kết quả xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc là 18.428 trường hợp, lập biên bản xử lý 14.950 trường hợp. Trong đó, phát hiện qua hệ thống giám sát (thông báo phạt nguội): 1.393 trường hợp vi phạm; lập biên bản 49 trường hợp; qua tiếp nhận các tin báo vi phạm từ phương tiện thông tin đại chúng, xã hội, người dân cung cấp 18 trường hợp; lập biên bản 14 trường hợp.

Đáng chú ý, có 1.965 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 3.227 trường hợp vi phạm về tốc độ; 7 trường hợp dương tính với ma túy...

Kết quả thí điểm làn vượt, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ghi nhận 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1 (làn theo chủ trương của Cục Cảnh sát giao thông là làn dành riêng để vượt xe), không nhường đường có các phương tiện khác có tín hiệu xin vượt;

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, các Tổ triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ nhân dân nên không thực hiện thí điểm làn vượt.

Kết quả ghi nhận, xử lý hành vi “Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc”: đơn vị chức năng đã lập biên bản 1 trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe, trừ điểm 5 giấy phép lái xe.