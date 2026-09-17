Xuyên đêm mưa gió, xử lý vụ tai nạn giao thông và kịp thời giải cứu hàng chục hành khách mắc kẹt trong xe khách bị lật

Vào khoảng 21 giờ 55 phút, ngày 15-9-2026, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Km 977+100 đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) thuộc địa phận thôn Hưng Vượng, xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai làm 01 nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 01 xe cứu thương, 01 xe chữa cháy, 01 xe chở phương tiện CNCH cùng 12 cán bộ, chiến sĩ của Đội chữa cháy và CNCH khu vực 12 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông khu vực Bù Đăng, chính quyền địa phương và người dân tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ.

Khi lực lượng cứu nạn đến nơi, nạn nhân mắc kẹt đã được Tổ CSGT và Công an xã Bù Đăng hỗ trợ đưa ra ngoài đi cấp cứu (sau đó tử vong tại Trung tâm Y tế do vết thương quá nặng). Tuy nhiên, hiện trường lúc này vô cùng nguy hiểm do một lượng lớn dầu thủy lực tràn ra mặt đường, kết hợp với thời tiết trời đang mưa rất to gây trơn trượt nghiêm trọng. Đội chữa cháy và CNCH khu vực 12 đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành rải cát để khắc phục sự cố.

Đáng chú ý, trong quá trình xử lý hiện trường, do trời mưa lớn và tầm nhìn hạn chế, một xe khách giường nằm loại 36 chỗ (BKS 51B -171.71) lưu thông hướng TP.HCM đi Đắk Lắk đã bất ngờ bị lật ngang xuống mương thoát nước cạnh đường, cách vị trí tai nạn cũ chỉ khoảng 20m.

Trong tình thế hàng chục hành khách trên xe đang hoảng loạn, các chiến sĩ PCCC và CNCH cùng lực lượng tại chỗ đã ngay lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chạy đua với thời gian để tiến hành tổ chức giải cứu. Bằng sự quả cảm và chuyên nghiệp, lực lượng chức năng đã đưa thành công toàn bộ 17 hành khách cùng 02 tài xế ra ngoài an toàn. May mắn không có ai bị thương trong vụ tai nạn thứ cấp này.

Sau khi giải cứu xe khách, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục dầm mưa phối hợp rải cát dứt điểm các khu vực dầu tràn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện khác lưu thông qua đoạn đường này.

Đến khoảng 02 giờ 20 phút ngày 16-9-2026, khi mặt đường đã an toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH mới hoàn thành nhiệm vụ và trở về đơn vị lúc 02 giờ 30 phút cùng ngày.

Một đêm thức trắng kiên cường, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai nói riêng, với mục đích vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.