Tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 1/9: Tai nạn giảm cả số vụ và số người tử vong

Trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình hình trật tự an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi cả số vụ tai nạn lẫn số ca tử vong đều giảm so cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo từ , trong ngày 1/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Trong đợt nghỉ lễ 2/9, lưu lượng phương tiện tăng cao trên các tuyến đường cửa ngõ nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài. (Ảnh: MINH DUY)

So cùng thời điểm năm 2025, tình hình tai nạn giao thông đã giảm 4 vụ (tương đương 8%) và giảm 8 người tử vong (giảm 26,67%), dù số người bị thương tăng nhẹ 1 trường hợp (tăng 3,03%).

Nhằm bảo đảm an toàn cho người dân di chuyển trong dịp lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã tăng cường lực lượng, phát hiện 20.093 trường hợp vi phạm và lập biên bản xử lý 15.963 trường hợp.

Công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp tại các địa phương ghi nhận 15.941 vi phạm, qua đó tạm giữ 78 ô-tô, 2.782 xe máy, tước 291 giấy phép lái xe và trừ điểm bằng lái 1.932 trường hợp.

Bên cạnh đó, thông qua hệ thống camera giám sát, thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng cùng 12 nguồn tin báo do người dân và báo chí cung cấp, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm khác.

Các lỗi phổ biến nhất bị xử phạt gồm có 3.437 trường hợp vi phạm tốc độ và 2.496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, bên cạnh các lỗi như sử dụng điện thoại khi lái xe, chở quá số người hay chở hàng quá tải trọng.

Riêng trên các tuyến cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 1.852 phương tiện, lập biên bản 164 trường hợp với tổng số tiền phạt ước tính 645 triệu đồng, đồng thời không ghi nhận vi phạm về khoảng cách an toàn.

Đối với chương trình thí điểm làn đường ưu tiên vượt, tuyến Hà Nội-Hải Phòng ghi nhận người dân chấp hành tốt, không có xe chiếm giữ làn 1 liên tục. Trong khi đó, tại tuyến cao tốc do Đội Cảnh sát giao thông số 3 phụ trách, do lượng xe tăng cao nên lực lượng chức năng tạm dừng thí điểm để tập trung phân luồng giao thông.

Cùng ngày, trên các tuyến đường thủy và đường sắt, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và lập biên bản xử lý lần lượt 134 và 55 trường hợp vi phạm.