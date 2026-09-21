Cao Bằng: Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Thạch An làm 3 người tử vong

Tối 18/9, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km76+350 Quốc lộ 4A, thuộc địa phận xóm Nà Danh, xã Thạch An, khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/9, tại Km76+350 Quốc lộ 4A, thuộc địa phận xóm Nà Danh, xã Thạch An, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29F-046.91, kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát 29R-531.09 do tài xế Nguyễn Khánh Tùng (sinh năm 1980) trú tại xã Quốc Oai, Hà Nội điều khiển lưu thông theo hướng xã Phục Hòa - xã Thạch An; trên xe có anh Phan Tuấn Ngọc (sinh năm 1981) trú tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Đến địa điểm nêu trên, do không làm chủ được tay lái, xe đầu kéo bị lật, hàng hóa trên xe đổ xuống khu vực nhà ông Nông Thanh Tám (sinh năm 1968) trú tại xã Thạch An. Vụ tại nạn khiến ông Tám và hai người trên xe đầu kéo tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ tìm kiếm và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND xã Thạch An phối hợp với Công an xã, các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương bảo vệ hiện trường, huy động máy móc hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn; kiểm tra sơ bộ hiện trạng nhà dân bị ảnh hưởng. Đến khoảng 20 giờ 50 phút, thi thể 3 nạn nhân đã được các lực lượng và nhân dân đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường vụ tai nạn.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực; đồng thời tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin, làm rõ diễn biến vụ việc và nguyên nhân tai nạn theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.