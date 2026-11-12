96,64% số thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu

Theo thống kê trên Hệ thống giám sát tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai VNLIS của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 8h00’ ngày 12/11/2026, TP Quảng Ninh đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho 1.880.768/1.946.090 thửa đất, đạt 96,64%, xếp thứ 16 toàn quốc.

Kết quả này cho thấy tiến độ rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai của thành phố đang được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện nền tảng thông tin phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ địa chính phường Hà Lầm phối hợp với các khu dân cư rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa thông tin hồ sơ đất đai trên địa bàn.

Trong 1.880.768 thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu, hiện có 1.778.974 thửa đã đáp ứng các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” (nhóm 1), chiếm 91,41%; 101.794 thửa đã có dữ liệu nhưng cần tiếp tục bổ sung, xác thực và chuẩn hóa thông tin (nhóm 2).

Cùng với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, thành phố đang đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin đất đai với các hệ thống dữ liệu của Bộ Công an. Cụ thể như sau: Có 325.617 thửa đất đã được đồng bộ sang Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12); 269.774 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đồng bộ sang hệ thống của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06).

Việc kết nối này có ý nghĩa thiết thực trong liên thông dữ liệu đất đai với dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, thông tin về thửa đất, giấy chứng nhận và người sử dụng đất từng bước được đối chiếu, kết nối, góp phần hạn chế sai lệch, trùng lặp thông tin, tạo thuận lợi cho quá trình xác minh, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Hiện thành phố đang yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung xử lý 65.322 thửa đất chưa hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Trọng tâm là rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp, bổ sung thông tin còn thiếu, chỉnh lý hồ sơ và bảo đảm tính chính xác, thống nhất trước khi đồng bộ. Qua đó, phấn đấu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, tạo nền tảng cho quản lý đất đai hiện đại, minh bạch và hiệu quả.