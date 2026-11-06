Tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, tồn đọng là nhiệm vụ quan trọng được Quảng Ninh tập trung thực hiện, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố.

Cán bộ phụ trách GPMB của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hoàng Quế trao đổi với đơn vị thi công. Ảnh: Thu Chung

Hiện nay, nhiều địa phương khu vực phía Tây của thành phố, như: Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Liên Hòa, Phong Cốc, Hà An, Đông Mai, Quảng Yên có nhiều dự án, công trình đã được phê duyệt và đang triển khai. Các địa phương đã tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó chú trọng tháo gỡ vướng mắc đối với những dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, nhất là về thủ tục, quy hoạch, cấp phép xây dựng…

Tuy nhiên, qua rà soát có thể thấy tiến độ xử lý tại một số dự án vẫn còn chậm, nhiều nhiệm vụ tại một số địa bàn chưa hoàn thành theo thời hạn được giao. Cụ thể, phường Yên Tử đã hoàn thành giải quyết vướng mắc tại 2/3 dự án; phường Uông Bí có 1/4 nhiệm vụ được giao hoàn thành; phường Liên Hòa, trong 6 dự án được rà soát, có 4 dự án đã giải quyết xong vướng mắc, hoặc chấm dứt hoạt động, còn 2 dự án đang tiếp tục xử lý; phường Quảng Yên có 3 dự án chậm tiến độ, tồn đọng với 9 nhiệm vụ được giao, trong đó mới hoàn thành 3 nhiệm vụ…

Mới đây, tại buổi làm việc với các địa phương đánh giá kết quả việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đã yêu cầu các địa phương xây dựng lộ trình giải quyết cụ thể, có thời hạn hoàn thành và phân công rõ người chịu trách nhiệm; khắc phục tình trạng chỉ dừng ở việc ban hành văn bản đôn đốc, nhưng không có chuyển biến thực chất… Kết quả tháo gỡ phải được đánh giá bằng những chuyển biến cụ thể tại từng dự án, nhất là việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng, triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

Bám sát chỉ đạo của thành phố, thời gian qua các địa phương khu vực trung tâm của thành phố đã tập trung hỗ trợ giải quyết TTHC về đất đai. Mới đây, tại phường Cao Xanh, địa bàn đông dân cư, Tổ công tác hỗ trợ lưu động của thành phố đã rà soát từng hồ sơ, hướng dẫn người dân hoàn thiện TTHC về đất đai còn thiếu; giải thích, làm rõ các quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể.

Qua rà soát, các vướng mắc chủ yếu tập trung ở thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất trong trường hợp đất xen kẹp; đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích tăng thêm… Đối với 37 hồ sơ gửi đến tổ công tác, UBND phường Cao Xanh đã giải quyết 17 hồ sơ; tổ công tác thống nhất phương án hỗ trợ giải quyết 6 hồ sơ, hướng dẫn 1 trường hợp liên quan đến hòa giải tranh chấp đất đai. Đối với 13 trường hợp công dân chưa đến làm việc, tổ công tác đề nghị UBND phường tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ khi người dân có yêu cầu.

Theo ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, Tổ công tác lưu động của thành phố đã giúp địa phương tháo gỡ các khó khăn đối với từng hồ sơ cụ thể. Địa phương cũng chủ động rà soát phân loại hồ sơ ngay từ cơ sở, nắm chắc nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và các quy định của pháp luật có liên quan, nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong giải quyết thủ tục đất đai…

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục đất đai, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân ngay tại cơ sở, từ tháng 6/2026 đến nay, Tổ công tác hỗ trợ lưu động của thành phố đã hỗ trợ tại 9 địa phương cấp xã. Ngoài hướng dẫn hoàn thiện giấy tờ, tổ công tác đã tư vấn pháp lý, giúp người dân xác định đúng trình tự cần thực hiện.

Thời gian qua, việc giải quyết, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC lĩnh vực đất đai được thành phố chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến tích cực. Các đơn vị, địa phương chú trọng đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức và cá nhân.

Công tác kiểm soát, giải quyết TTHC đất đai được thực hiện gắn với việc cập nhật quy định của pháp luật, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số. Việc kết nối liên thông với phần mềm VNPT iLIS và cơ quan Thuế được triển khai theo lộ trình, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể.

100% TTHC lĩnh vực đất đai được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính; phê duyệt danh mục TTHC và phương án đơn giản hoá các TTHC đặc thù trong lĩnh vực đất đai với 100% TTHC được đơn giản hoá thành phần hồ sơ, tái cấu trúc quy trình, đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu điện tử…

Xã Điền Xá thực hiện đo diện tích đất tái định cư, phục vụ di dời những hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Ảnh: Mạnh Trường

Thành phố kiên quyết xử lý những CBCC có thái độ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ trái quy định; trả lời người dân không bằng văn bản, hoặc không có căn cứ pháp lý; gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết TTHC…

Đồng thời, giao Sở NN&MT kiểm tra, đôn đốc địa phương giải quyết hồ sơ tồn đọng; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Thuế thành phố rà soát toàn bộ quy trình; xây dựng phương án cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC về đất đai, khắc phục lỗi kết nối hệ thống, không yêu cầu nộp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu. Trung tâm Phục vụ hành chính công và Tổ công tác lưu động rà soát hồ sơ quá hạn, chấn chỉnh tình trạng trả hồ sơ để nộp lại nhằm né quá hạn…

Đặc biệt đối với các dự án trọng điểm, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ. Đến nay, thành phố theo dõi tiến độ GPMB của 34 dự án trọng điểm và dự án trong KCN, KKT. Trong đó, 12 dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB với hơn 2.134ha; đối với 22 dự án còn lại đang thực hiện GPMB.