Tăng cường phân cấp thẩm quyền, hỗ trợ giải quyết hồ sơ đất đai tại cấp xã

Cử tri xã Quảng La kiến nghị: Hiện nay vẫn còn một số thủ tục hành chính quan trọng như cấp đổi, cấp lại, đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giao dịch bảo đảm phức tạp vẫn thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh. Đề nghị thành phố tiếp tục rà soát, phân cấp hoặc ủy quyền các đầu việc, thủ tục thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh về cho cấp xã; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với chính quyền địa phương có các ngày làm việc lưu động định kỳ tại cụm xã để tiếp nhận, trả kết quả hoặc hướng dẫn xử lý các hồ sơ đất đai tồn đọng, phức tạp cho nhân dân.

Về vấn đề cử tri kiến nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai năm 2024: Điều 136. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Đối với nội dung: “Phân cấp hoặc ủy quyền các đầu việc, thủ tục thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp thành phố về cho cấp xã”. Thực hiện theo Quyết định số 56/2026/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh về việc phân cấp cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Quảng Ninh và Quyết định số 60/2026/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai áp dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác nhận thay đổi đối với trường hợp đăng ký biến động được quy định như sau:

a) Tổ chức đăng ký đất đai thực hiện cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

b) Chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai hoặc tổ chức đăng ký đất đai thực hiện cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài;

c) Tổ chức đăng ký đất đai, chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp.

Như vậy, các thủ tục như cấp đổi, cấp lại, đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giao dịch bảo đảm thuộc trường hợp Đăng ký biến động đất đai theo quy định tại Điều 133 Luật Đất đai năm 2024 thuộc thẩm quyền Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện.

Hiện nay, theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) các chi nhánh Văn phòng ký đất đai sẽ chuyển về cấp xã quản lý, toàn bộ nội dung kiến nghị của cử tri về các trường hợp trên thuộc cấp xã giải quyết.

Đối với nội dung: Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với chính quyền địa phương có các ngày làm việc lưu động định kỳ tại cụm xã để tiếp nhận, trả kết quả hoặc hướng dẫn xử lý các hồ sơ đất đai tồn đọng, phức tạp cho nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 4 phối hợp với chính quyền địa phương có các ngày làm việc lưu động định kỳ tại cụm xã để tiếp nhận, trả kết quả hoặc hướng dẫn xử lý các hồ sơ đất đai tồn đọng, phức tạp cho nhân dân.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại xã Quảng La, thành phố Quảng Ninh từ tháng 01/2026 đến 18/9/2026: 253 hồ sơ tiếp nhận. Trong đó, 226 hồ sơ về đăng ký đất đai, 214 hồ sơ đã giải quyết đúng thời gian theo quy định, 12 hồ sơ đang được giải quyết (không có hồ sơ chậm); 27 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm đã được giải quyết đúng hạn.

Đối với hồ sơ về đất đai người dân xã Quảng La thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 4 đều được giải quyết theo đúng quy định.

Để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, UBND thành phố Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của UBND thành phố về thành lập Tổ công tác hỗ trợ lưu động trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Do vậy, trường hợp địa bàn xã Quảng La có những hồ sơ về đất đai còn vướng mắc chưa được giải quyết trong thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ rà soát thông báo với UBND xã Quảng La đăng ký với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố theo Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 25/5/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh về việc Triển khai, hỗ trợ lưu động trong thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Quảng Ninh và Văn bản số 433/TTPVHCC-QLHT&KSTT ngày 20/5/2026 của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố về việc phối hợp triển khai hỗ trợ lưu động trong thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.