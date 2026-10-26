Algeria thông qua nghị quyết điều quân đến Niger, lần đầu triển khai quân ra nước ngoài sau hơn 50 năm

Quốc hội Algeria ngày 25/10 thông qua nghị quyết cho phép triển khai binh sĩ tới Niger. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên Algeria đưa quân ra nước ngoài kể từ năm 1973, khi nước này cử lực lượng hỗ trợ Ai Cập trong cuộc chiến tranh Arab-Israel.

Quốc kỳ Algeria bên ngoài tòa nhà Quốc hội nước này, ngày 25/10/2026. Ảnh: AP

Chính quyền Algeria chưa công bố thời gian, địa điểm cụ thể triển khai lực lượng cũng như số lượng binh sĩ tham gia nhiệm vụ. Thượng nghị sĩ Algeria Belkacem Boulghiti cho biết, binh sĩ sẽ được điều động “để bảo vệ các lợi ích kinh tế và chiến lược của Algeria, đặc biệt là các cơ sở dầu mỏ của nước này tại Niger”.

Tập đoàn năng lượng quốc doanh Sonatrach của Algeria - doanh nghiệp lớn nhất châu Phi, đang hợp tác với Niger trong dự án đường ống dẫn khí xuyên Sahara. Công trình được thiết kế để vận chuyển khí tự nhiên từ Nigeria, đi qua Niger đến Algeria, trước khi xuất khẩu sang các thị trường châu Âu.

Khu vực phía tây Sahel, gồm Niger, Mali và Burkina Faso, đang bất ổn do các cuộc tấn công đẫm máu của những nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), cùng các chiến dịch của chính phủ nhằm truy quét các nhóm vũ trang này. Cả ba quốc gia đều trải qua các cuộc đảo chính trong những năm gần đây và gặp khó khăn do lực lượng an ninh quá tải.

Việc Quốc hội Algeria thông qua nghị quyết điều quân hôm 25/10 diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và Niger từng xuống mức thấp nhất trong lịch sử vào năm ngoái. Tháng 4 năm nay, các nước thuộc Liên minh các quốc gia Sahel, gồm Niger, Mali và Burkina Faso, đã triệu hồi đại sứ tại Algeria sau vụ quân đội Algeria bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Mali gần khu vực biên giới. Trước đó, Bộ Ngoại giao Algeria cũng lên án cuộc đảo chính năm 2023 đưa ông Tchiani lên nắm quyền tại Niger.