Lũ quét gây ngập nhiều khu vực trên đảo Phuket của Thái Lan

Giới chức Thái Lan ngày 26/10 cho biết mưa lớn kéo dài qua đêm đã gây lũ quét tại nhiều khu vực trên đảo Phuket, một trong những điểm du lịch lớn của nước này.

Khu vực xảy ra sạt lở đất sau trận lũ quét tại Phuket, Thái Lan, ngày 26/10/2026. Ảnh: AP

Cả ba huyện của tỉnh Phuket ở miền nam Thái Lan, trong đó có thành phố Phuket, thủ phủ của tỉnh, đều bị ảnh hưởng. Hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước lũ tràn vào các khu dân cư, làm ngập nhiều tuyến đường, khiến giao thông tê liệt. Một số phương tiện bị vùi lấp một phần dưới những đống bùn đất và đá do lũ cuốn đến.

Theo Phó Tỉnh trưởng Romdon Hayiawae, mực nước bắt đầu rút vào cuối buổi sáng, nhưng một số khu vực trũng thấp vẫn bị ngập. Người dân được khuyến cáo không sử dụng các phương tiện cỡ nhỏ để đi vào những khu vực này. Khoảng 100 hộ gia đình bị ảnh hưởng, nhưng chưa có báo cáo về thương vong.

Ông Romdon cho biết một số nơi còn xảy ra sạt lở bùn đất. Các lực lượng chức năng đang dọn dẹp đất đá để ngăn bùn đất trôi xuống kênh rạch, gây tắc nghẽn dòng chảy.

Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn và kéo dài tại khu vực miền nam có thể tiếp diễn đến thứ tư (28/10), làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Tình trạng ngập lụt đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại Thái Lan từ giữa tháng 9. Theo Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai, tính đến ngày 26/10, ít nhất 83 người đã thiệt mạng. Cuối tháng 9, thủ đô Bangkok cũng bị ngập sau nhiều ngày mưa như trút nước, buộc hàng nghìn người phải sơ tán và gây gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động.