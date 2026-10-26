Ukraine bác cáo buộc quân đội nước này vi phạm điều khoản Starlink

Các quan chức Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk rằng quân đội nước này vi phạm điều khoản sử dụng Starlink khi dùng mạng Internet vệ tinh dân sự này để thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Ông Serhii Beskrestnov, còn được biết đến với biệt danh “Flash”, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, trả lời phỏng vấn tại Kiev. Ảnh: AP

Ông Serhii Beskrestnov, cố vấn về công nghệ quốc phòng của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, cho biết những hạn chế đã được áp dụng từ lâu đối với hệ thống dân sự này tại Ukraine khiến việc sử dụng nó cho các cuộc tấn công như vậy là không thể.

Starlink và dịch vụ Starshield chuyên phục vụ quân sự của SpaceX đóng vai trò thiết yếu đối với hệ thống thông tin liên lạc của Ukraine trong thời chiến. Đầu tháng này, các UAV Ukraine kết nối với Starshield bị mất kết nối khi di chuyển ở tốc độ cao, gây gián đoạn hoạt động phòng không trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc không kích hằng ngày. Các quan chức cho biết những giới hạn về tốc độ đã được dỡ bỏ hôm 24/10 và dịch vụ được khôi phục. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về việc ai đã ra lệnh gián đoạn hệ thống Internet vệ tinh mà Kiev phụ thuộc vào trong nhiều năm qua để đối phó với các cuộc tấn công của Matxcova.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Beskrestnov cho biết UAV sử dụng hệ thống Starlink dân sự tại Ukraine bị giới hạn tốc độ ở mức 70–90 km/giờ và không thể hoạt động tại Nga.

“Vì vậy, về mặt kỹ thuật, chúng tôi không thể sử dụng Starlink thương mại cho các cuộc tấn công tầm xa hoặc tầm trung”, ông nói.

Hôm 24/10, ông Musk thừa nhận SpaceX đã hạn chế tốc độ kết nối Starlink tại Ukraine, đồng thời cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm điều khoản sử dụng khi dùng dịch vụ này để tấn công bằng UAV. Ông cho biết lỗ hổng đã được khắc phục từ tuần trước.

Ông Musk nói Chính phủ Mỹ kiểm soát các thay đổi đối với Starshield, phiên bản quân sự của Starlink. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận đã đưa ra quyết định này, còn Phó Tổng thống JD Vance ám chỉ Nhà Trắng có phối hợp với ông Musk.

Những hạn chế áp dụng đối với Starshield từ tuần trước khiến quân đội Ukraine lo ngại về tình trạng mất UAV và gián đoạn nhiệm vụ, đồng thời làm gia tăng căng thẳng giữa Kiev và Washington. Quan hệ hai bên vốn đã chịu sức ép sau thông tin ông Trump đạt thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga, động thái bị Ukraine coi là sự phản bội.

Dịch vụ Starlink được khôi phục trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh. Nga đồng ý nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine vào tháng tới, trong khi Kiev và Matxcova nhất trí ngừng bắn cục bộ quanh thị trấn Oleshky, thuộc vùng Kherson ở miền Nam Ukraine.