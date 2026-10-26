Lỗ hổng quản lý động vật ngoại lai tại Ấn Độ

Nhu cầu sở hữu động vật quý hiếm cùng những hạn chế trong kiểm soát nguồn gốc đang đặt ra thách thức đối với công tác ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã trái phép tại Ấn Độ.

Những con đười ươi con được giải cứu tại làng Bhograi, huyện Balasore, bang Odisha, Ấn Độ, tháng 9/2026. Ảnh: AP

Năm 2020, Ấn Độ cho phép đăng ký động vật ngoại lai mà không cần chứng minh nguồn gốc. Tuy nhiên, hệ thống thiếu nhân lực và chuyên môn kiểm tra, tạo nguy cơ động vật buôn lậu được đăng ký hợp pháp. Dù luật được siết chặt năm 2022, báo cáo năm 2026 của Tổ chức Humane World for Animals India (Tổ chức Thế giới Nhân đạo vì Động vật tại Ấn Độ) vẫn cảnh báo hoạt động buôn bán thú cưng ngoại lai có liên quan đến tội phạm có tổ chức và nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học.

Vantara đối mặt với những câu hỏi về nguồn gốc động vật

Vantara, cơ sở rộng khoảng 1.416ha ở miền tây Ấn Độ, hiện nuôi hơn 150.000 cá thể thuộc hơn 2.000 loài. Hoạt động tiếp nhận động vật của cơ sở từng thu hút sự chú ý quốc tế. Tháng 11/2025, Ban Thư ký Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp đã đặt câu hỏi về nguồn gốc một số động vật được đưa đến đây, trong đó có báo tuyết từ Đức, một con tinh tinh lùn bonobo được cho là sinh sản tại Iraq và khỉ đột được cho là có nguồn gốc từ Haiti.

Năm 2025, Tòa án Tối cao Ấn Độ bác bỏ các cáo buộc Vantara buôn bán động vật trái phép và ngược đãi động vật. Tuy nhiên, tháng 9/2026, 27 tổ chức bảo tồn và phúc lợi động vật tiếp tục kêu gọi cơ sở này ngừng nhập khẩu động vật hoang dã, viện dẫn những lo ngại về bảo tồn và phúc lợi động vật.

Một vấn đề khác được nêu ra là cá thể đười ươi Tapanuli trong danh mục kiểm kê năm tài chính 2024-2025 của Vantara. Đây là loài vượn lớn cực kỳ nguy cấp, chỉ còn khoảng 716 cá thể trong tự nhiên tại đảo Sumatra của Indonesia.

Dữ liệu CITES cho thấy cá thể đười ươi Tapanuli này rời Indonesia năm 2024 và đến Ấn Độ qua Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Chuyên gia Sinan Serhadli cho rằng việc vận chuyển này không thể diễn ra hợp pháp. Bộ Lâm nghiệp Indonesia cho biết đang nghiêm túc xem xét thông tin về cá thể đười ươi có thể đang ở ngoài lãnh thổ nước này, nhưng chưa thể xác nhận loài, nguồn gốc hoặc cách con vật đến Ấn Độ. Việc xác minh cần kiểm tra giấy phép, hồ sơ vận chuyển và tiến hành xét nghiệm khoa học.

Indonesia tìm cách đưa đười ươi từ Ấn Độ trở về nước

Bộ Lâm nghiệp Indonesia đang xác minh nguồn gốc, sức khỏe và tìm cách đưa 5 con đười ươi con được phát hiện tại bang Odisha của Ấn Độ về nước. Các chuyên gia cho rằng mẹ của chúng có thể đã bị giết.

Trước đó, một con đười ươi được chuyển đến Vantara, cơ sở động vật hoang dã tư nhân do gia đình tỷ phú Mukesh Ambani điều hành, mà không thông báo cho các cơ quan liên quan của Ấn Độ, theo báo cáo của một quan chức liên bang. Sau 19 tháng điều trị bệnh hô hấp và viêm phổi tại đây, con vật được đưa về Indonesia ngày 19/10.