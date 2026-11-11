An sinh từ những chính sách thiết thực

Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều chính sách an sinh xã hội, ưu tiên nguồn lực chăm lo người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người lao động và các nhóm yếu thế.

Đầu tháng 9/2026, thành phố Quảng Ninh đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh năm học 2026-2027 tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Với 50 xe bố trí trên 6 tuyến chính, đây là mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí đầu tiên trên cả nước, trực tiếp đáp ứng nhu cầu đi lại của học sinh, đồng thời nhận được sự đồng tình của đông đảo phụ huynh.

Xe buýt điện miễn phí đón trả học sinh trên địa bàn phường Hạ Long.

Không chỉ giúp các gia đình tiết kiệm chi phí, mô hình còn giảm áp lực đưa đón con em, hạn chế phương tiện cá nhân tập trung trước cổng trường, góp phần bảo đảm trật tự ATGT và giảm phát thải đô thị. Đây cũng là cách Quảng Ninh thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ trẻ, đưa chủ trương ưu tiên đầu tư cho giáo dục vào những việc làm cụ thể, gần gũi với học sinh và từng gia đình.

Em Nguyễn Lê Khánh Minh, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Hạ Long, chia sẻ: “Gia đình em có hai chị em đều đang học tại trường nên việc đưa đón hằng ngày cũng mất khá nhiều thời gian của bố mẹ. Có xe buýt miễn phí đưa đón, chúng em chủ động hơn trong việc đi học, về nhà, bố mẹ cũng giảm bớt thời gian và chi phí đi lại. Em thấy đây là chính sách rất thiết thực, vừa tạo thuận lợi cho học sinh, vừa giúp các gia đình yên tâm hơn”.

Bắt đầu từ năm học 2025-2026, Quảng Ninh triển khai chương trình sữa học đường theo Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Ngân sách tỉnh chi trả toàn bộ tiền mua sữa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, không phân biệt trường công lập hay ngoài công lập. Chương trình kéo dài đến năm học 2030-2031 với khoảng 1.725 tỷ đồng được chi trả, phục vụ bình quân 207.000 trẻ mỗi năm học.

Trẻ được thụ hưởng chương trình sữa học đường tại Trường Mầm non Hồng Gai.

Bên cạnh giáo dục, công tác chăm lo an sinh ngày càng được thực hiện theo hướng mở rộng diện bao phủ, nâng mức hỗ trợ và quan tâm nhiều hơn đến những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Nghị quyết số 90/2025/NQ-HĐND về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và một số đối tượng đặc thù giai đoạn 2026-2030 đã mở rộng phạm vi, nâng mức hỗ trợ cho các nhóm cần được trợ giúp. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng cho người sinh sống tại cộng đồng và đối tượng bảo trợ xã hội trong các cơ sở trợ giúp xã hội là 700.000 đồng/tháng. Ngoài ra, còn được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh; hỗ trợ chi phí mai táng và một số chi phí đặc thù đối với đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội…

Cùng với đó, các đối tượng đặc thù khi khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hỗ trợ 70-100% phần chi phí còn lại sau khi BHYT chi trả. Trong thời gian điều trị, trẻ em và 1 người chăm sóc được hỗ trợ tiền ăn 70.000 đồng/người/ngày, được hỗ trợ chi phí đi lại từ nơi cư trú đến cơ sở khám, chữa bệnh… Đây là cơ sở quan trọng để những người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng yếu thế được chăm sóc, hỗ trợ tốt hơn.

Các đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Chính sách hỗ trợ đóng BHYT theo Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND giai đoạn 2026-2030 tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo đó, từ ngày 1/1/2026, thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho một số nhóm, trong đó có người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo chính sách địa phương, người từ đủ 65 tuổi chưa được hưởng BHYT từ chính sách khác và đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn được thụ hưởng. Người thuộc hộ gia đình đã thoát nghèo, đồng thời thoát cận nghèo được hỗ trợ 80% mức đóng; người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100%; hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được nâng tổng mức hỗ trợ lên 80%... Nhờ mở rộng diện hỗ trợ, người dân có thêm điều kiện tham gia BHYT, giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, bệnh tật.

Bên cạnh nguồn lực ngân sách, Quảng Ninh còn phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong huy động sự chung tay của cộng đồng chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Giai đoạn 2024-2026, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động 22 tỷ đồng xây mới, sửa chữa 364 căn nhà; trao trên 200.000 suất quà với tổng trị giá gần 150 tỷ đồng, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống nhân dân. Đến nay, Quảng Ninh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương.

Những chính sách được triển khai đồng bộ, cùng sự chung tay của cộng đồng đang tạo nên mạng lưới an sinh ngày càng rộng khắp. Thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, mở rộng cơ hội việc làm, phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng khó khăn. Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện sống giữa các địa bàn, bảo đảm người dân được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển, hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.