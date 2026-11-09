Lắng nghe nhân dân, hành động từ những vấn đề nhân dân quan tâm

Sáng 9/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân - Đồng hành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của gần 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn thành phố.

Dự và chủ trì diễn đàn có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương liên quan. Diễn đàn được kết nối trực tuyến đến 54 xã, phường, đặc khu.

Các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì diễn đàn.

Sau 3 tháng triển khai, hoạt động “Tháng nghe dân nói” đã tạo kênh để người dân mạnh dạn bày tỏ ý kiến, phản ánh những vấn đề từ cơ sở đến các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết. Diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân – Đồng hành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội” là dịp để MTTQ, các tổ chức thành viên, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và nhân dân cùng trao đổi những vấn đề gắn với chủ đề đặt ra.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu bế mạc diễn đàn.

Tại diễn đàn, 16 ý kiến của nhân dân các địa phương tập trung vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm: Chia sẻ kết quả, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế, xây dựng đô thị và chăm lo đời sống nhân dân; phản ánh khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, GPMB, hạ tầng, môi trường, thủ tục hành chính, giáo dục, y tế, việc làm, an sinh xã hội, an ninh trật tự và vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng đô thị và đời sống nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của nhân dân được đại diện các sở, ngành liên quan tiếp thu, trao đổi, giải đáp theo lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu tại diễn đàn.

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề nhân dân quan tâm; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc nghiên cứu, tham mưu giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả các kiến nghị, bảo đảm những vấn đề được người dân phản ánh tại diễn đàn được xem xét, giải quyết kịp thời.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, xây dựng của nhân dân, thể hiện mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố; các cơ quan chức năng nghiêm túc lắng nghe, giải đáp, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất.

Đồng chí nhấn mạnh: Diễn đàn là hoạt động tiếp nối gần 3 tháng triển khai “Tháng nghe dân nói”, với khoảng 700 ý kiến được tiếp nhận. Qua nhiều hình thức tiếp xúc, đối thoại thiết thực, gần dân, sát dân, MTTQ và các tổ chức thành viên đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến từ cơ sở, cung cấp thông tin thực tiễn giúp cấp ủy, chính quyền nhận diện những vấn đề nhân dân quan tâm để xem xét, giải quyết.

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề nhân dân quan tâm.

Về nhiệm vụ trọng tâm sau diễn đàn, đồng chí nhấn mạnh: Từ nay đến hết năm và năm tới, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, yêu cầu cao hơn khi Quảng Ninh trở thành thành phố. Thành phố phải phát triển tương xứng với vị thế mới, thể hiện rõ bằng chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao của nhân dân. Vì vậy, cần phát huy trí tuệ, sáng kiến và vai trò chủ động của nhân dân; tiếp thu các ý kiến tại diễn đàn với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, gắn với kết quả cụ thể.

Đồng chí đề nghị: UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, các vướng mắc kéo dài, nhất là trong GPMB. Phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, hướng xử lý, thời hạn và thông tin kết quả cho nhân dân; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với nội dung vượt thẩm quyền. Những sáng kiến, hiến kế khả thi cần được nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn, không dừng ở việc ghi nhận.

Quang cảnh diễn đàn.

Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu, nhất là người đứng đầu, cần tăng cường tiếp công dân, đối thoại, chủ động nắm bắt và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tập trung xử lý vấn đề dân sinh bức thiết, vụ việc tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp.

Đối với Thường trực HĐND thành phố, cần lựa chọn những vấn đề bức xúc, bất cập về cơ chế, chính sách và dân sinh do nhân dân phản ánh để đưa vào chương trình giám sát; kiến nghị khắc phục hạn chế, hoàn thiện chính sách và theo dõi việc thực hiện sau giám sát.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên lựa chọn mô hình, phần việc thiết thực, phát huy vai trò vận động, tập hợp nhân dân tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển sản xuất, tạo việc làm, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội. Mỗi tổ chức phải có việc làm, sản phẩm, kết quả cụ thể, lấy lợi ích thiết thực của nhân dân làm thước đo.

Tại diễn đàn, đã có 16 ý kiến, kiến nghị của nhân dân các địa phương tập trung trao đổi, hiến kế.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tổng hợp ý kiến tại diễn đàn, rà soát kiến nghị qua chương trình “Tháng nghe dân nói”, phân loại rõ nội dung đã giải quyết, đang giải quyết, chưa giải quyết, xác định trách nhiệm và tiến độ xử lý để theo dõi, giám sát. Đồng thời, tiếp tục đổi mới hình thức lắng nghe, đối thoại, giám sát, phản biện xã hội ngay từ cơ sở; chủ động phát hiện vấn đề phát sinh.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc lắng nghe nhân dân, tiếp thu và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm phải tiếp tục được thực hiện thường xuyên, thực chất. Giá trị của diễn đàn không chỉ ở những ý kiến đã được trao đổi, mà quan trọng hơn là những chuyển biến, kết quả cụ thể sau diễn đàn.