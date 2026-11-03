Triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin (đợt 2)

Ngày 3/11, tại Trụ sở Công an phường Móng Cái 1, Công an thành phố Quảng Ninh đã tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn các xã, phường khu vực Móng Cái.

Lãnh đạo phường Móng Cái 1 thăm hỏi các thân nhân liệt sĩ.

Thu thập mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin, giúp các gia đình sớm tìm lại người thân đã hy sinh vì Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân gia đình liệt sĩ.

Thông qua việc thu nhận, quản lý và tích hợp dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo cơ sở khoa học phục vụ công tác xác minh, đối sánh, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin phần mộ.

Tại Trụ sở Công an phường Móng Cái 1, đã có 69 thân nhân liệt sĩ tới thu nhận mẫu ADN (Móng Cái 1: 52 trường hợp; Móng Cái 2: 7 trường hợp; Móng Cái 3: 5 trường hợp; Hải Ninh: 4 trường hợp; Vĩnh Thực: 1 trường hợp). Quá trình thực hiện đảm bảo nhanh chóng, chính xác, tận tâm.

Mỗi mẫu ADN được cung cấp là một hy vọng, một bước tiến trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong công tác chăm lo người có công; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thu thập sinh trắc học và lấy mẫu máu của các thân nhân liệt sĩ.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Quảng Ninh hiện còn 784 trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa được thu nhận mẫu ADN. Việc rà soát, xác minh thông tin và hoàn thiện hồ sơ có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, thống nhất, phục vụ công tác thu nhận mẫu và đối chiếu thông tin nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.