Phường Hà An tiếp nhận trên 289 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026, chiều 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà An tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm huy động nguồn lực xã hội chung tay chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Các đồng chí đại biểu, cán bộ và nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo phường Hà An năm 2026.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, những năm qua, công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp, các ngành phường Hà An quan tâm, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, nhiều gia đình đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, phát triển sinh kế, chăm lo học tập, chăm sóc sức khỏe, từng bước ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, trên địa bàn phường vẫn còn những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế cần tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ. Trước đó, qua rà soát, kiểm tra thực tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà An đã xác định 68 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. Tổng nhu cầu kinh phí để triển khai các hoạt động hỗ trợ đối với 68 địa chỉ này là 484 triệu đồng. Đây là cơ sở để phường xây dựng phương án huy động, phân bổ nguồn lực, bảo đảm các hoạt động chăm lo được triển khai thiết thực, đúng đối tượng và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Hưởng ứng lời phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động và các nhà hảo tâm trên địa bàn đã tích cực tham gia đóng góp. Tại chương trình, phường Hà An đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ 289,5 triệu đồng.

Tại chương trình, phường Hà An đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ 289,5 triệu đồng.

Nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà An phối hợp quản lý, sử dụng nguồn quỹ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng; ưu tiên hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu an sinh trên địa bàn.

Lễ phát động là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đối với công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; qua đó tiếp tục lan tỏa truyền thống nhân ái, đoàn kết trong cộng đồng, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.