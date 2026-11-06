Gần 17 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội sau chương trình phát động

Chiều 6/11, Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức chương trình vận động nguồn lực chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Quảng Ninh giai đoạn 2024-2026. Chương trình được kết nối trực tuyến tới 54 điểm cầu xã, phường, đặc khu.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu khai mạc chương trình.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố dự và phát biểu tại chương trình. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Thường trực Ủy ban MTTQ, UBND, Đoàn ĐBQH thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đại diện tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội được biểu dương, vinh danh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, nhấn mạnh: Những năm qua, Quảng Ninh luôn quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, kết nối nguồn lực, cùng sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Quyết Tiến trao Bảng vinh danh các tập thể đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2026.

Giai đoạn 2024-2026, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động 22 tỷ đồng xây mới, sửa chữa 364 căn nhà; trao trên 200.000 suất quà, trị giá gần 150 tỷ đồng; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống người khó khăn. Riêng trong khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi) năm 2024, nguồn lực tiền và hàng hóa tiếp nhận trị giá gần 200 tỷ đồng đã góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Đến nay, Quảng Ninh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã đồng hành, đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội của thành phố. Đồng chí nhấn mạnh: Dù Quảng Ninh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng vẫn còn những người cần được quan tâm, hỗ trợ như người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi và các gia đình gặp biến cố. Vì vậy, công tác an sinh xã hội cần được triển khai chủ động, thiết thực, bền vững, bảo đảm hỗ trợ kịp thời khi người dân gặp khó khăn, đồng hành lâu dài để họ ổn định cuộc sống, vươn lên.

Các tập thể có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội được vinh danh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đồng chí đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục xác định chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên; thực hiện đầy đủ chính sách an sinh, chủ động rà soát, nắm chắc các trường hợp khó khăn, nhất là những hoàn cảnh phát sinh đột xuất để có phương án hỗ trợ phù hợp.

MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, kết nối nguồn lực, gắn hỗ trợ với từng địa chỉ cụ thể; phát triển các mô hình nhận đỡ đầu, nhất là những trẻ mất nguồn nuôi dưỡng. Cùng với trợ giúp trước mắt, cần chú trọng tạo việc làm, phát triển sinh kế, giúp người dân có điều kiện tự vươn lên; khơi dậy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình, tấm gương nhân ái tiêu biểu.

Đồng chí yêu cầu MTTQ các cấp thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực vận động đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, củng cố niềm tin của nhân dân và các nhà hảo tâm.

29 cá nhân tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2026 được biểu dương, khen thưởng.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, đồng chí kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay đóng góp, sẻ chia, đồng hành cùng thành phố trong công tác chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của thành phố.

Ngay tại chương trình, 3 trường hợp trong tổng số 2.362 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố được Ủy ban MTTQ thành phố rà soát, tổng hợp đã được các đơn vị nhận hỗ trợ cụ thể. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà ở cho gia đình anh Chu Minh Quân (SN 2005), thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình chị Đàm Thị Trường (SN 1985) thôn Bình Minh, xã Ba Chẽ, để mua cây giống phát triển trồng rừng, tạo sinh kế. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II thành phố nhận hỗ trợ cháu Lê Công Phúc (11 tuổi), khu 6, phường Phong Cốc, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 1 triệu đồng/tháng, với cam kết đồng hành hỗ trợ cháu đến năm 18 tuổi.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội TP Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II TP Quảng Ninh đã trao biểu trưng hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo Ban Tổ chức, tính đến chiều 6/11, chương trình đã tiếp nhận gần 17 tỷ đồng đăng ký ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh biểu dương, vinh danh 39 tập thể và 29 cá nhân tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2026.