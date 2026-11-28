Phát triển nghĩa trang tập trung

Đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững, Quảng Ninh định hướng từng bước thay thế các nghĩa trang nhỏ lẻ, phân tán bằng hệ thống nghĩa trang tập trung, công viên nghĩa trang sinh thái gắn với cơ sở hỏa táng và dịch vụ tang lễ đồng bộ. Đây là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu an táng lâu dài của người dân, tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Phúc Vĩnh Hằng Viên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đầu tháng 6/2026, Công ty CP Long Hải Quảng Ninh tổ chức khởi động Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Phúc Vĩnh Hằng Viên trên địa bàn 2 phường Uông Bí và Yên Tử. Dự án được quy hoạch trên diện tích 32,54ha, tổng mức đầu tư khoảng 451 tỷ đồng, theo mô hình công viên nghĩa trang hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kết hợp hài hòa giữa không gian tâm linh truyền thống với cảnh quan sinh thái, đáp ứng nhu cầu an táng của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Sau khi hoàn thành các thủ tục xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, từ giữa tháng 7/2026, chủ đầu tư đã được bàn giao đất trên thực địa và triển khai thi công. Đến nay, trên phần diện tích khoảng 25,6ha đã được bàn giao, chủ đầu tư đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ các mũi thi công, trong đó ưu tiên san nền, xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ. Đối với khoảng 6,9ha còn lại, chủ đầu tư đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục, phấn đấu được bàn giao đất trên thực địa vào đầu tháng 12/2026.

Ông Phạm Thanh Tuấn, Ban Pháp lý Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Phúc Vĩnh Hằng Viên (Công ty CP Long Hải Quảng Ninh), cho biết: Chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục công trình, phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động trong quý II/2028. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu an táng lâu dài của người dân, phù hợp với định hướng phát triển hệ thống nghĩa trang văn minh, hiện đại của thành phố.

Việc đầu tư các công viên nghĩa trang như Thiên Phúc Vĩnh Hằng Viên phù hợp với định hướng tổ chức lại hệ thống nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, hệ thống nghĩa trang sẽ từng bước chuyển từ mô hình nhỏ lẻ, phân tán sang mạng lưới nghĩa trang tập trung, công viên nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ được tổ chức theo từng vùng phục vụ. Trọng tâm là hạn chế phát triển mới nghĩa trang trong khu vực nội thị, khu dân cư tập trung, khu du lịch, vùng ven vịnh, ven biển và các khu vực nhạy cảm về môi trường; từng bước đóng cửa, cải tạo, chỉnh trang hoặc di dời những nghĩa trang nhỏ lẻ không còn phù hợp với định hướng phát triển đô thị.

Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Phúc Vĩnh Hằng Viên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Để phù hợp với đặc thù từng địa bàn, thành phố định hướng tổ chức mạng lưới nghĩa trang theo phân vùng không gian phát triển. Tại các khu vực đô thị hóa mạnh như Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Móng Cái, Vân Đồn, ưu tiên phát triển nghĩa trang tập trung, công viên nghĩa trang quy mô vùng, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cách ly và các công trình bảo vệ môi trường.

Đối với khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, các nghĩa trang được tổ chức với quy mô phù hợp với địa hình, tập quán văn hóa và điều kiện tiếp cận, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường. Riêng khu vực biển, đảo, ưu tiên mô hình nghĩa trang sinh thái, tiết kiệm đất, khuyến khích hỏa táng, lưu tro cốt, hạn chế mở rộng diện tích chôn cất trên đảo.

Trên cơ sở đó, mạng lưới nghĩa trang của thành phố sẽ lấy các cơ sở tập trung hiện hữu và dự kiến làm hạt nhân phát triển, trong đó nghĩa trang An Lạc tại Hạ Long là đầu mối phục vụ liên vùng, kết hợp với các công viên nghĩa trang tại Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Móng Cái và các nghĩa trang có quy mô phù hợp tại khu vực miền núi, biển đảo.

Cùng với tổ chức lại mạng lưới nghĩa trang, Quảng Ninh định hướng đổi mới phương thức an táng theo hướng văn minh, tiết kiệm đất và bảo vệ môi trường. Trong đó, ưu tiên các hình thức hỏa táng, lưu tro cốt tập trung, phát triển nghĩa trang sinh thái và công viên tưởng niệm. Đối với khu vực đô thị, ven biển, đảo du lịch và những nơi có quỹ đất hạn chế, hỏa táng được định hướng trở thành phương thức an táng chủ đạo trong dài hạn.

Theo quy hoạch, thành phố tiếp tục duy trì hoạt động các đài hỏa táng tại nghĩa trang An Lạc Viên (khu vực trung tâm), nghĩa trang An Sinh và Thanh Sơn (khu vực phía Tây); nghiên cứu bổ sung đài hỏa táng tại các nghĩa trang Móng Cái, Vàng Danh, Quảng Yên, Quảng Thành khi có nhu cầu. Đồng thời, nghiên cứu chính sách khuyến khích người dân sử dụng hình thức lưu tro cốt tại các công trình tập trung, hạn chế cát táng tro cốt sau hỏa táng.

Dự án Công viên nghĩa trang Quảng Yên đang được khẩn trương thi công.

Gắn với phát triển hệ thống nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, thành phố định hướng đầu tư bổ sung các nhà tang lễ phù hợp với tốc độ phát triển đô thị, bảo đảm mỗi đô thị có tối thiểu 1 nhà tang lễ, quy mô phục vụ không quá 250.000 người. Các công trình phải đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, khoảng cách an toàn môi trường và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Việc phát triển hệ thống nghĩa trang tập trung, đồng bộ với cơ sở hỏa táng và dịch vụ tang lễ hiện đại không chỉ giải quyết nhu cầu an táng lâu dài của người dân mà còn góp phần khắc phục tình trạng nghĩa trang phân tán, xen kẹt trong khu dân cư, tiết kiệm quỹ đất, nâng cao chất lượng môi trường sống, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị Quảng Ninh theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.