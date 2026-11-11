Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc sẽ được tổ chức tại phường Yên Tử trong tháng 11/2026

Chiều 11/11, tại phường Yên Tử, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo thành phố và Đảng ủy phường Yên Tử phối hợp tổ chức hội nghị thông tin báo chí thường kỳ và giao ban báo chí tháng 11/2026, nhằm thông tin về các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, kỷ niệm 718 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Tháng 10/2026, công tác quản lý nhà nước về báo chí và cung cấp thông tin cho báo chí tiếp tục được triển khai chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Việc cung cấp thông tin, kết nối và hỗ trợ hoạt động tác nghiệp của phóng viên được duy trì thường xuyên; công tác phối hợp tuyên truyền được chú trọng; góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông về các chủ trương, quyết sách, kết quả điều hành của thành phố và các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, đối ngoại quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, thời gian tới các đơn vị báo chí đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 23/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; các định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI; thông tin, tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của thành phố 10 tháng và tháng 11/2026; lan toả kết quả các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than; tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của phường Yên Tử; thông tin tích cực về kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của thành phố trong tháng 11/2026…

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, thông tin về Cuộc thi ảnh và video 'Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc' năm 2026 và quy chế tổ chức giải báo chí Quốc gia tại hội nghị.

Tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, lãnh đạo phường Yên Tử đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội phường Yên Tử 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026; thông tin về một số hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch sẽ diễn ra trong tháng 11, 12/2026.

Phường Yên Tử thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội phường Yên Tử 10 tháng và các hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch sẽ diễn ra trong tháng 11, 12/2026.

Theo đó, 10 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng của phường Yên Tử tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Đặc biệt, tính đến ngày 30/10/2026, toàn phường đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ, đạt 95,6% kế hoạch năm. Trong đó, có 30.963 lượt khách quốc tế; 325.998 lượt khách lưu trú; doanh thu du lịch ước đạt trên 4.400 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 448,37 tỷ đồng, đạt 88,4% kế hoạch; thu ngân sách phường đạt 255,927 tỷ đồng, bằng 173% dự toán được giao.

Trong 2 tháng cuối năm, phường Yên Tử tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ phát triển trọng tâm về thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách; quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm... Đồng thời, phường phấn đấu thu hút thêm ít nhất 140.000 lượt khách, hoàn thành mục tiêu đón trên 2,3 triệu lượt khách năm 2026.

Đại diện các cơ quan báo chí trao đổi, làm rõ một số nội dung tại hội nghị.

Cùng với đó, phường Yên Tử cũng sẽ tổ chức các chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch đặc sắc, gồm: Đêm Chung kết cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử” năm 2026, ngày 15/11; tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật quần chúng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam; tổ chức giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 – “Chạm vùng Di sản”, ngày 28-29/11, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử; giải đua xe đạp “Về miền Di sản” lần thứ 2, năm 2026, từ Cổng khu di tích Nhà Trần – Đông Triều đến Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử; Chương trình “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng” với quy mô hơn 10.000 người, ngày 6/12, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.