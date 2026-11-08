33 thí sinh tham gia Cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử” năm 2026

Sáng 8/11, tại phường Yên Tử, UBND phường tổ chức khai mạc vòng sơ khảo Cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử” năm 2026, với sự tham gia của 33 thí sinh. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm, góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử đến đông đảo nhân dân và du khách.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các thí sinh trước khi bước vào phần thi.

Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động “Yên Tử – Sắc thu thiền định” năm 2026, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Tham gia vòng sơ khảo, 33 thí sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng thuyết trình và khả năng giới thiệu về Di sản thế giới Yên Tử thông qua phần thi “Tỏa sáng cùng di sản”.

33 thí sinh tham gia vòng sơ khảo Cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử” năm 2026.

Với những chủ đề và cách tiếp cận riêng, các thí sinh tập trung giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan của Yên Tử, cùng những nét đặc sắc trong tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm. Qua đó, thể hiện tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Thí sinh Hoàng Thị Khánh Xuân, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, giới thiệu chủ đề “Yên Tử – Dòng thiền và hồn thiêng đất Việt”.

Các thí sinh thể hiện phần thi thuyết trình với những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và giá trị di sản Yên Tử.

Cuộc thi là dịp để phát hiện những cá nhân có khả năng thuyết trình, giới thiệu và quảng bá di sản; đồng thời tạo môi trường giao lưu, rèn luyện kỹ năng truyền đạt, nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng tuyên truyền viên, quảng bá hình ảnh Yên Tử, đưa các giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách trong nước, quốc tế.