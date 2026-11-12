COP31: Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 11/11, các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp và quyết liệt nhằm ứng phó tình trạng Trái Đất nóng lên, khi các cuộc đàm phán chính thức bắt đầu tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà lãnh đạo cảnh báo cuộc khủng hoảng khí hậu đang gây ra những tác động nghiêm trọng và không đồng đều, đặc biệt đối với các quốc gia dễ bị tổn thương nhất.

Lũ quét tại Nepal là một trong những thảm họa thiên nhiên xảy ra trong bối cảnh

biến đổi ﻿khí hậu làm gia tăng nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ảnh: AP

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr. nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang đe dọa trực tiếp sự tồn tại của các quốc đảo, gây tổn thất ngày càng lớn về nhà cửa và sinh kế của người dân. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương hành động trước cuộc khủng hoảng mà những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất lại không phải là bên gây ra.

Hội nghị diễn ra sau một năm thế giới liên tiếp hứng chịu các trận lũ lụt gây chết người, những đợt nắng nóng cực đoan và nhiều thảm họa thiên nhiên khác. Các nhà lãnh đạo cho rằng những xung đột địa chính trị đang làm phân tán sự chú ý và nguồn lực dành cho ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, các cuộc đàm phán cần tập trung vào việc chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Ông nhấn mạnh các quốc gia không nhất thiết phải thống nhất mọi vấn đề, nhưng cần phối hợp giải quyết những thách thức mà không nước nào có thể tự mình xử lý.

Một trong những vấn đề trọng tâm tại hội nghị là hạn chế mức độ và thời gian nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Kiểm soát mức tăng nhiệt độ trong giới hạn này là mục tiêu được đề ra trong Hiệp định Paris năm 2015 và luôn là trọng tâm của các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu.

Thủ tướng Barbados Mia Mottley cảnh báo việc vượt ngưỡng 1,5 độ C sẽ để lại những tổn thất lâu dài cho các thế hệ tương lai. Bà cho rằng cứ mỗi 5 năm chậm trễ trong hành động khí hậu, mức nhiệt độ tăng cực đại dự kiến có thể cao thêm 0,1 độ C, kéo theo những thiệt hại đối với các rạn san hô, mùa màng, cộng đồng dân cư và sinh kế.

Bà Mottley cùng Tổng thống Micronesia Wesley Simina kêu gọi các nước đạt thỏa thuận cắt giảm mạnh lượng khí thải methane, loại khí nhà kính có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu lớn. Theo bà Mottley, việc cắt giảm một nửa lượng phát thải methane vào năm 2030 có thể giúp hạn chế mức nóng lên gần 0,3 độ C vào những năm 2040 và cứu sống khoảng 250.000 người mỗi năm.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cam kết bảo vệ rừng Amazon, đồng thời kêu gọi các nước hợp tác xây dựng một tương lai công bằng và bền vững.

Đáng chú ý, lãnh đạo ba quốc gia phát thải carbon dioxide lớn nhất thế giới là Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ đều không tham dự hội nghị. Ba nước này chiếm hơn một nửa tổng lượng phát thải CO2 toàn cầu. Việc lãnh đạo ba nước không tham dự làm dấy lên quan ngại về vai trò của các nền kinh tế lớn trong nỗ lực ứng phó với khủng hoảng khí hậu.

Hội nghị COP31 diễn ra trong bối cảnh khoảng cách giữa các cam kết và hành động thực tế về khí hậu ngày càng gia tăng. Trong khi đó, xung đột tại Iran khiến giá xăng dầu và nhiều sản phẩm liên quan tăng cao trên toàn cầu. Diễn biến này buộc các chính phủ phải xem xét lại chính sách năng lượng cũng như đẩy mạnh đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời.