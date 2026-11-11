COP31: Liên hợp quốc kêu gọi hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ COP31 ở Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 11/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. COP31 khai mạc từ 9/11 và kéo dài đến 20/11.

Các nhà lãnh đạo thế giới chụp ảnh chung tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP31. Ảnh: AP.

Phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh: “Chúng ta đã biết rõ thực trạng. Giờ là lúc phải hành động. Bởi ứng phó với biến đổi khí hậu không đơn thuần là câu chuyện về những con số hay mức nhiệt độ, mà là cuộc chiến bảo vệ sự sống của chúng ta và tương lai của con cháu chúng ta”.

Ông Guterres nêu 4 nguyên tắc cho các cuộc đàm phán về khí hậu, gồm chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch; thích ứng với tình trạng nóng lên toàn cầu; tăng cường hỗ trợ tài chính từ các nước giàu cho những quốc gia đang chịu tác động của biến đổi khí hậu; và thúc đẩy hợp tác thay vì xung đột.

Ông gọi khuôn khổ này là “Hiệp ước mới về công lý khí hậu, dựa trên trách nhiệm chung, an ninh chung và lợi ích chung”.

“Chúng ta không cần các quốc gia phải nhất trí về mọi vấn đề. Nhưng chúng ta cần họ hợp tác trong những lĩnh vực mà không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết”, ông Guterres nói.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, người vừa tái đắc cử, cho rằng vấn đề biến đổi khí hậu đã dần bị gạt khỏi chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo thế giới trong năm qua, khi sự chú ý chuyển sang các cuộc chiến tranh, lạm phát và xung đột địa chính trị. Ông cam kết bảo vệ rừng Amazon, khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo hợp tác vì một tương lai công bằng và bền vững.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người nhiều lần chỉ trích các hành động của Israel tại Gaza, dành phần lớn bài phát biểu để đề cập đến Gaza và người Palestine.

“Những gì diễn ra tại Gaza không chỉ là tội ác diệt chủng, mà còn là tội ác sinh thái. Những cây ô liu hàng thế kỷ đã bị đốn hạ. Đất đai và nguồn nước tại Gaza bị ô nhiễm, còn các thành phố ở đây đã biến thành những đống đổ nát khổng lồ”, ông Erdogan nhấn mạnh. Phát biểu của ông nhận được những tràng pháo tay tại hội nghị.

Các nhà khoa học nhận định nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ vượt ngưỡng tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Kiểm soát mức tăng nhiệt độ trong giới hạn này là mục tiêu được đề ra trong Hiệp định Paris năm 2015 và luôn là trọng tâm của các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Iran khiến giá xăng dầu và nhiều sản phẩm liên quan, trong đó có phân bón và thuốc trừ sâu, tăng cao trên toàn cầu. Diễn biến này buộc các chính phủ phải xem xét lại chính sách năng lượng cũng như đẩy mạnh đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời.

Tổng thư ký Guterres kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang những nguồn năng lượng sạch. Ông nhấn mạnh, sự phụ thuộc của thế giới vào nhiên liệu hóa thạch không chỉ gây tổn hại cho khí hậu mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.

Mỹ, quốc gia có lượng phát thải khí nhà kính tích lũy lớn nhất thế giới, tiếp tục không cử đoàn dự COP năm thứ hai liên tiếp, sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp định Paris.

Một số quốc gia khác, bao gồm Pháp, Đức, Nhật Bản, Italy và Canada, cũng không cử lãnh đạo cấp cao tham dự hội nghị năm nay và sẽ không có đại diện phát biểu tại phiên họp dành cho các nhà lãnh đạo.