Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh

Ngày 28/8, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tại buổi lễ, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đã có bài phát biểu quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí lãnh đạo Quảng Ninh qua các thời kỳ!

Kính thưa quý đại biểu và nhân dân thành phố Quảng Ninh!

Hôm nay, trong không khí hân hoan, phấn khởi và tự hào, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Ninh vinh dự được đón tiếp đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các quý đại biểu về dự Lễ Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho thành phố Quảng Ninh.

Trong giờ phút trang trọng, ý nghĩa và xúc động này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Quảng Ninh xin thành kính tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai phá, kiến tạo bờ cõi; trân trọng ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của Nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Ninh xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn đã quan tâm, dành tình cảm to lớn cho Đảng bộ và Nhân dân thành phố. Xin được tri ân các thế hệ lãnh đạo Quảng Ninh qua các thời kỳ đã dành tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh, dày công đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của thành phố hôm nay. Trân trọng cảm ơn các Anh hùng lao động, đội ngũ doanh nhân, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đội ngũ công nhân, người nông dân, văn nghệ sĩ, trí thức; các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong đồng bào dân tộc và các tầng lớp Nhân dân; những người Quảng Ninh đang sinh sống, học tập công tác ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

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Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp”, và hôm nay, lĩnh hội, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng bộ thành phố Quảng Ninh xin hứa: Đoàn kết một lòng, giữ vững kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt để xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng của dân tộc.

Xin kính chúc đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý đại biểu cùng toàn thể đồng chí, đồng bào sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!