Viết tiếp khát vọng Vùng mỏ trên hành trình mới

Nhấn mạnh phương châm hành động của thanh niên trong giai đoạn mới: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm niềm tin vào một thế hệ trẻ giàu khát vọng, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng đảm nhận những trọng trách của tương lai. Đó cũng là lời hiệu triệu dành cho tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Quảng Ninh nói riêng trên hành trình đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Thành phố Quảng Ninh hôm nay mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn, một vị thế mới cùng những cơ hội và thử thách mới. Trước vận hội ấy, tuổi trẻ Vùng mỏ đang viết tiếp câu chuyện của thế hệ mình bằng bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến và những hành động cụ thể, góp sức dựng xây thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Trong những ngày tháng 9 lịch sử, hòa chung niềm vui, niềm tự hào trước bước chuyển mình của quê hương, tuổi trẻ Quảng Ninh đang sôi nổi hòa mình vào các phong trào thi đua bằng những công trình, phần việc thiết thực. Từ mỗi cơ sở Đoàn, khí thế thi đua lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo và trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên, để mỗi việc làm hôm nay trở thành một dấu ấn đẹp của tuổi trẻ trên hành trình góp sức dựng xây quê hương.

ĐVTN phường Hiệp Hòa hỗ trợ người dân thao tác với Kios thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Đó là những con đường dân sinh được sửa sang, khoác lên diện mạo mới; những tuyến đường điện năng lượng mặt trời được lắp đặt, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đó là dấu ấn từ chiến dịch truyền thông số “Tôi yêu Quảng Ninh”, nơi những hình ảnh về thiên nhiên, văn hóa, con người Vùng mỏ được lan tỏa bằng cách kể chuyện trẻ trung, hiện đại trên các nền tảng số. Đó là “Ngày hội Thanh niên dân tộc thiểu số”, nơi những sắc màu văn hóa được tôn vinh, góp phần bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc quê hương. Đó là trại hè thiếu nhi “Ước mơ hồng”, giúp các em thiếu nhi thêm yêu, thêm hiểu những giá trị văn hóa, di sản của quê hương, đồng thời được trang bị kỹ năng số cần thiết trong học tập và cuộc sống...

Đặc biệt, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, tinh thần ấy tiếp tục được nối dài qua những hành trình đến với vùng biên giới, biển đảo, những địa bàn còn khó khăn. Chỉ trong 3 tháng của Chiến dịch, tuổi trẻ toàn thành phố đã trồng 93.255 cây xanh; hỗ trợ 6.481 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành, hỗ trợ hơn 55.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân nâng cao năng lực số; triển khai 30 chương trình an sinh xã hội, 12 công trình thanh niên, trao hàng nghìn phần quà tới những hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí huy động trên 2,3 tỷ đồng.

Đoàn Thanh niên UBND thành phố ra mắt CLB Truyền thông AI (tháng 6/2026).

Những con số ấy không chỉ cho thấy quy mô của phong trào, mà còn là minh chứng cho nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ đang được cụ thể hóa vào từng công việc mỗi ngày. Với nhiều đoàn viên, thanh niên, được góp sức vào những công trình, phần việc hôm nay cũng là một niềm tự hào, bởi mỗi đóng góp dù nhỏ bé đều đang hòa vào nhịp chuyển động chung của quê hương.

Không dừng lại ở một chiến dịch tình nguyện, thời gian qua, trong bối cảnh Quảng Ninh cùng cả nước triển khai nhiều nhiệm vụ mới về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, các cấp bộ Đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu thực tế của thanh niên.

ĐVTN xã Tiên Yên tích cực tuyên truyền hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Một trong những dấu ấn rõ nét là phong trào “Bình dân học vụ số”, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường, đặc khu hay các nhà văn hóa khu dân cư, màu áo xanh thanh niên tình nguyện trở nên quen thuộc khi tham gia hỗ trợ người dân làm quen với các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin và nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng... Gần 700 lớp “Bình dân học vụ số” gắn với các chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID - Hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06”; chiến dịch “100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số”... được tổ chức rộng khắp, thu hút gần trăm nghìn lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.

Thành Đoàn học tập chuyên đề “Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng” và “Nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an toàn trên không gian mạng” trong tình hình mới”.

Bà Bùi Thị Minh Xuân, khu phố Chợ Đồn, phường Hiệp Hòa, chia sẻ: “Bây giờ hầu như mọi người đều sử dụng điện thoại thông minh vì vậy, khi được đoàn viên, thanh niên hướng dẫn tận tình, người dân có thể tự thực hiện những thao tác cơ bản, từ sử dụng các tiện ích trên điện thoại đến giải quyết một số thủ tục hành chính. Những việc tưởng nhỏ nhưng rất thiết thực, giúp mọi người dễ dàng hơn trong việc sử dụng công nghệ và giải quyết các công việc hằng ngày”.

Đoàn Thanh niên phường Yên Tử phối hợp với các đơn vị thực hiện công trình thanh niên “Sân nhà Đại đoàn kết” trao tặng gia đình bà Nguyễn Thị Gái có hoàn cảnh khó khăn tại khu Phong Thái.

Từ việc đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân, tuổi trẻ Quảng Ninh cũng chủ động học hỏi, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc và phát huy năng lực của chính mình. Các câu lạc bộ truyền thông AI được hình thành; phong trào “Cán bộ, công chức trẻ với AI” khuyến khích ứng dụng công nghệ vào công việc hay những sân chơi về chuyển đổi số, khoa học công nghệ, ngoại ngữ đã tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên chia sẻ kiến thức, thử nghiệm những cách làm mới và từng bước làm chủ công nghệ.

Đồng chí Vũ Thị Thùy Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên UBND Thành phố Quảng Ninh, chia sẻ: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi xác định hoạt động Đoàn cũng phải thay đổi để gần hơn với nhu cầu của thanh niên và yêu cầu của công việc. Quan trọng là tạo được môi trường để đoàn viên, thanh niên được học hỏi, được thử sức và có cơ hội phát huy những điều mình biết, mình làm tốt. Khi mỗi bạn trẻ tìm thấy ở hoạt động Đoàn một không gian để cùng trao đổi, cùng làm và cùng tiến bộ, công tác Đoàn sẽ thiết thực hơn, đồng hành tốt hơn với thanh niên trong công việc và cuộc sống.

Lãnh đạo Ban Thường vụ Thành Đoàn trao tặng ảnh chân dung phục dựng cho gia đình liệt sĩ Bùi Văn Yên (phường Đông Triều) tháng 7/2026.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện trong phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp. Nhiều mô hình kinh tế do đoàn viên, thanh niên làm chủ đã phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu năm 2026, toàn Đoàn tổ chức hơn 30 hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế cho trên 17.000 lượt thanh niên; đồng thời duy trì, hỗ trợ các mô hình kinh tế thanh niên, tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, tạo thêm điều kiện để người trẻ mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được tuổi trẻ Quảng Ninh triển khai rộng khắp, hướng đến những hoàn cảnh còn khó khăn cần được sẻ chia. Trong 8 tháng đầu năm, toàn Đoàn đã huy động các nguồn lực với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng, trao tặng hơn 20.000 suất quà tới thiếu nhi, học sinh vượt khó, các đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 30 chương trình hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 5.000 đơn vị máu; triển khai 40 hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 33.000 lượt thiếu nhi và người dân trên địa bàn tỉnh....

Các chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức thường xuyên thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Hành trình cống hiến của tuổi trẻ Quảng Ninh sẽ không khép lại sau một chiến dịch, hay phong trào. Từ những công trình, phần việc hôm nay, một tinh thần trách nhiệm đang được bồi đắp, một khát vọng lớn hơn đang được đánh thức. Đó là khát vọng được góp sức dựng xây thành phố Quảng Ninh bằng chính trí tuệ, nhiệt huyết và bản lĩnh của thế hệ trẻ.

Gần 63 năm từ ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và đến nay là thành phố, Quảng Ninh đã không ngừng vươn lên, trở thành một trong những địa phương tiên phong đổi mới, sáng tạo, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước. Lớn lên cùng hành trình phát triển ấy, thế hệ trẻ Vùng mỏ hôm nay mang trong mình niềm tự hào về lịch sử, khát vọng cống hiến và mong muốn góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiếp tục viết nên những dấu ấn mới bằng tri thức, công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và bản lĩnh hội nhập quốc tế.

Thành phố Quảng Ninh đang mở ra không gian phát triển rộng hơn, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, du lịch, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế... Trong không gian ấy, vai trò của thanh niên cũng cần được nhìn nhận rộng hơn: Không chỉ là lực lượng xung kích trong các phong trào, mà phải thực sự trở thành một nguồn lực sáng tạo, một lực lượng góp phần tạo ra những giá trị mới cho thành phố. Bởi vậy, đổi mới công tác Đoàn không chỉ là đổi mới cách tổ chức một hoạt động, mà trước hết là đổi mới cách đồng hành với người trẻ. Thanh niên cần được trao thêm cơ hội để học tập, thử sức, sáng tạo và cống hiến; được khuyến khích bước vào những lĩnh vực mới, những việc khó, những vấn đề mà thành phố đang cần lực lượng trẻ xung kích, tiên phong giải quyết.

Đoàn Thanh niên UBND thành phố trao tặng công trình thanh niên “Phòng học tivi thông minh” tại Trường TH&THCS Nam Sơn (xã Ba Chẽ), tháng 5/2026.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nay là Thành Đoàn Quảng Ninh tháng 7/2026, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, yêu cầu: Các cấp bộ Đoàn chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển mới; tăng cường nghiên cứu, dự báo những xu hướng tác động đến thanh niên như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, hội nhập quốc tế và các vấn đề trên không gian mạng để kịp thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Cùng với đó là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng hình mẫu thanh niên Quảng Ninh thời kỳ mới; tổ chức các phong trào hành động cách mạng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung vào những việc mới, việc khó và những nhiệm vụ tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng. Mỗi phong trào cần xác định rõ mục tiêu, sản phẩm, đối tượng thụ hưởng và kết quả, qua đó thực sự trở thành môi trường để rèn luyện và trưởng thành.

Đó cũng là yêu cầu đặt ra với mỗi người trẻ. Thanh niên Quảng Ninh hôm nay là thanh niên của một thành phố mới với một không gian phát triển rộng mở hơn và cũng nhiều cơ hội hơn. Vì vậy, từ môi trường mới này sẽ hình thành một thế hệ trẻ có bản lĩnh, có tinh thần tự cường, giàu khát vọng cống hiến, mang hình ảnh của một công dân thành phố trẻ năng động, hiện đại, tự tin hội nhập.

Ngày hội “Thanh niên dân tộc thiểu số” giúp ĐVTN các dân tộc giao lưu, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, địa phương mình.

Để khơi dậy và biến những khát vọng ấy thành hành động, các cấp bộ Đoàn, tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ninh tiên phong trong kỷ nguyên mới”; đồng thời tổ chức các chương trình đồng hành, tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện về học tập, trí tuệ, kỹ năng, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, lan tỏa những gương thanh niên tiêu biểu, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Quảng Ninh thời kỳ mới mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa.

Đoàn Thanh niên xã Hải Lạng tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc cho người dân.

Trọng tâm là thực hiện ba nhiệm vụ đột phá: Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới; nâng cao năng lực số, khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo cho thanh niên, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân. Đây cũng là những hướng đi để sức trẻ được đặt đúng vào những lĩnh vực thành phố đang cần, từ đó phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo và tinh thần dấn thân của thanh niên, đóng góp thiết thực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và tạo nền tảng cho chặng đường phát triển nhanh, bền vững của thành phố Quảng Ninh trong những năm tiếp theo.

. Đoàn Thanh niên UBND thành phố phối hợp với các đơn vị Đoàn tổ chức ra quân “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển Trà Cổ (tháng 8/2026).

Đồng chí Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh, chia sẻ: Điều quan trọng là mỗi bạn trẻ không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực để làm chủ tri thức, công nghệ, ngoại ngữ và nghề nghiệp; đồng thời giữ cho mình tinh thần dấn thân, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó. Thành phố đang bước vào một chặng đường phát triển mới, người trẻ cũng cần không ngừng hoàn thiện mình, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, chủ động hơn trước những yêu cầu mới, để mỗi bước tiến của tuổi trẻ đều góp phần tạo nên những bước tiến của thành phố. Bên cạnh đó, mỗi bạn trẻ Quảng Ninh luôn giữ trong mình tình yêu và ý thức trách nhiệm với quê hương. Sự đóng góp cho quê hương không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi đó chỉ đơn giản là làm tốt hơn công việc mình đang làm, tận tâm hơn với vị trí mình đang đảm nhận, sáng tạo, chủ động hơn trước những yêu cầu mới. Khi mỗi người trẻ đều nỗ lực từ chính vị trí của mình, những đóng góp nhỏ ấy sẽ cùng nhau tạo nên một sức mạnh lớn, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thành phố Quảng Ninh đang mở ra một chặng đường mới với những cơ hội và kỳ vọng mới. Trên chặng đường ấy, tuổi trẻ Vùng mỏ bằng sức trẻ, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến đang góp phần tạo nên diện mạo quê hương hôm nay. Viết tiếp khát vọng Vùng mỏ cũng là viết tiếp ước vọng về một thành phố Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nơi người trẻ được học tập, trưởng thành, được trao cơ hội để cống hiến và cùng chung tay dựng xây tương lai của thành phố, của quê hương và của chính thế hệ mình.

Thực hiện: Nguyễn Dung

Trình bày: Vũ Đức