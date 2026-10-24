Ban Bí thư ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quyết định số 495-QĐ/TW ngày 20/10/2026 ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026-2030.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2026-2030 (Quyết định số 495-QĐ/TW). (Ảnh: DUY LINH)

Tại quyết định này, Ban Bí thư nhấn mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan đảng là nội dung quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV; gắn với tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh trọng tâm sắp xếp tổ chức bộ máy sang nâng cao chất lượng vận hành, phối hợp và tổ chức thực hiện; gắn cải cách hành chính với đổi mới tư duy, lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ban Bí thư xác định mục tiêu chung của chương trình là xây dựng nền hành chính trong các cơ quan đảng hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, kỷ luật, kỷ cương hoạt động thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm; nâng cao chất lượng phối hợp và quản lý công việc theo mục tiêu, tiến độ, kết quả, chất lượng sản phẩm; sử dụng dữ liệu tin cậy phục vụ tham mưu quyết định; đề cao trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị.

Ban Bí thư yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật của Đảng.

Về lộ trình, Ban Bí thư yêu cầu: Giai đoạn 2026-2027, tập trung hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa quy trình, thủ tục, chế độ thông tin, báo cáo và dữ liệu; giai đoạn 2028-2029 mở rộng đồng bộ các nghiệp vụ, ứng dụng số đến cấp xã, tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu; đến năm 2030, cơ bản hình thành mô hình quản trị số trong các cơ quan đảng.

Về mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ trọng tâm, Chương trình xác định 8 nội dung trọng tâm gồm: (1) đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; (2) hoàn thiện thể chế; (3) cải cách tổ chức bộ máy; (4) đổi mới quản lý, đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao năng lực số; (5) cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; (6) xây dựng nền hành chính số; (7) đổi mới quản lý tài chính, tài sản của Đảng; (8) tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Để hoàn thành mục tiêu, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện đồng bộ 5 giải pháp. Đó là, (1) tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ trì; phân công phối hợp rõ thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm Chương trình triển khai theo lộ trình và mục tiêu đề ra. (2) Đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (3) Bố trí đủ cán bộ có năng lực làm công tác cải cách hành chính; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu cải cách hành chính. (4) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ đi đôi với chính sách đãi ngộ; có cơ chế loại bỏ người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật. (5) Đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, công chức và xã hội nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành chủ trương cải cách hành chính của Đảng; chủ động đấu tranh với thông tin xấu, độc, xuyên tạc về cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy trên không gian mạng.

Quy định nêu rõ, nguồn kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Bảo đảm công tác tổ chức thực hiện, Ban Bí thư yêu cầu Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng chỉ đạo thống nhất thực hiện chương trình; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Văn phòng Trung ương Đảng-Cơ quan Thường trực Chương trình chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo các giải pháp triển khai Chương trình; chủ trì triển khai các nội dung cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, xây dựng nền hành chính số; chủ trì xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình, kế hoạch thực hiện kèm phụ lục phân công trình Ban Chỉ đạo ban hành (hoàn thành năm 2026).

Trong năm 2026, chủ trì xây dựng Bộ chỉ số cải cách hành chính trong các cơ quan đảng. Trong quý I/2027, xác lập số liệu kỳ gốc cho các chỉ tiêu Chương trình, phương pháp tính, nguồn dữ liệu, phạm vi, điều kiện áp dụng…

Các cơ quan đảng ở Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả. Các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Xem toàn văn Quy định số 495-QĐ/TW tại đây.