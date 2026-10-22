Để Đảng thêm vững mạnh

Sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng luôn là nhân tố quyết định sức mạnh và thành công của công tác chính trị, tư tưởng. Đặc biệt, trong bối cảnh đổi mới, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh là yếu tố quyết định, then chốt để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, cũng như phát triển kinh tế.

Nhằm tiếp tục xây dựng Đảng thêm vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về mọi mặt, mới đây Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Chỉ thị nêu rõ, số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân còn thấp; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên còn gặp nhiều khó khăn; mô hình tổ chức, phương thức hoạt động ở một số nơi chưa phù hợp; việc tổ chức sinh hoạt đối với đảng viên làm việc theo ca, kíp, phân tán, thường xuyên biến động còn bất cập; có nơi còn nặng về vận động hành chính, giao chỉ tiêu số lượng, chưa chú trọng chất lượng kết nạp hoặc chưa thu hút được quần chúng ưu tú tự nguyện phấn đấu vào Đảng.

Trước tình hình đó, Ban Bí thư yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; đổi mới mạnh mẽ công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên; xây dựng hình ảnh người đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân thời kỳ mới...

Chỉ thị yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên theo hướng lấy chất lượng, động cơ phấn đấu đúng đắn, phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng cống hiến làm trọng tâm; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp vào Đảng; không phát triển đảng viên theo mệnh lệnh hành chính. Việc phát triển đảng viên phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, tinh thần tự nguyện, tự giác phấn đấu của quần chúng; coi đây là yếu tố nền tảng, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Cẩm Phả. Ảnh: Minh Đức

Triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư, Quảng Ninh đã tập trung triển khai thí điểm mô hình Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại một số địa bàn có đủ điều kiện. Đây là một trong những giải pháp quan trọng của thành phố nhằm thúc đẩy phát triển tổ chức Đảng, đảng viên ở khu vực kinh tế tư nhân, cũng như doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Sau một thời gian thực hiện, tới nay, mô hình này bước đầu đã phát huy hiệu quả. Trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã có 14 xã, phường, đặc khu thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 9 tháng năm 2026, trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, đã thành lập được 43 tổ chức đảng, vượt 23% kế hoạch đề ra và kết nạp 311 đảng viên.

Bước đầu Quảng Ninh lựa chọn những địa phương là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, có số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước lớn để thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Qua mô hình này, vừa tạo đầu mối thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, vừa tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố, yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất để Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động ổn định, nền nếp ngay từ thời gian đầu, phát huy hiệu quả sau thành lập. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp; gắn công tác xây dựng Đảng, đoàn thể với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, các đoàn thể ở khu vực này.

Chắc chắn rằng, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư, cũng như mô hình Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các tổ chức Đảng từng bước phát huy vai trò hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp uỷ, chính quyền và người lao động, qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp phát triển, đóng góp chung vào tăng trưởng của địa phương.