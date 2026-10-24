Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Nhiệm vụ then chốt

Trong suốt chiều dài lịch sử từ khi thành lập đến xây dựng, phát triển như ngày hôm nay, Đảng ta luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ và sự nghiệp phát triển đất nước. Trong kỷ nguyên mới, thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ này càng trở nên đặc biệt quan trọng, cấp thiết và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với đẩy mạnh kiểm tra, giám sát.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong đó, đảng viên trong cả nước được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, có ý nghĩa sống còn, Nghị quyết số 31-NQ/TW nêu rõ, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu cao hơn, yêu cầu lớn hơn. Trọng trách lịch sử càng lớn, càng đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu và năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải có bước chuyển mạnh mẽ về chất, ngang tầm yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Quang cảnh điểm cầu Quảng Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thu Chung

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân và sự phát triển đất nước. Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; kiên quyết khắc phục tư duy nhiệm kỳ, cục bộ và "lợi ích nhóm".

Đặc biệt phải quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc". Xây dựng Đảng phải vì nhân dân, dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Mọi chủ trương, quyết sách và hoạt động của hệ thống chính trị phải hướng tới lợi ích quốc gia - dân tộc, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Lấy chất lượng cuộc sống, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng đối với uy tín của Đảng và hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong Nghị quyết số 29-NQ/TW nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, đặt ra trọng trách lịch sử ngày càng lớn đối với Đảng. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền quản trị quốc gia hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, vận hành mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị đòi hỏi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Nghị quyết hướng đến mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, vì lợi ích quốc gia - dân tộc và vì nhân dân. Tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng quyết sách, tiến độ, chất lượng thể chế hoá, hiệu quả thực hiện.

Trước yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong bối cảnh vận hành hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Nghị quyết số 30-NQ/TW đã đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ và tạo bước phát triển mới về chất của đội ngũ cán bộ. Trong đó, xác định, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", quyết định trực tiếp năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Vì vậy phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ, chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cấp cơ sở và người đứng đầu; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, liêm chính, trách nhiệm, thực tài, uy tín, khát vọng cống hiến; hội tụ "Đủ đức - Đủ sức - Đủ tài, Đủ tâm, Đủ tầm"...

Có thể thấy, Hội nghị Trung ương 4 đã ban hành những nghị quyết quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, mỗi đảng viên, tổ chức Đảng từ cấp chi bộ phải xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công việc và trong hoạt động của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.