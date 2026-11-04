Tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn của nền hành chính

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn (SIPAS) là giải pháp để Quảng Ninh tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn của nền hành chính, quyết tâm cải cách với tinh thần khách quan, thực chất. Kết quả không chỉ ở con số thống kê, mà còn góp phần củng cố niềm tin xã hội, khẳng định nền hành chính phục vụ, lấy người dân là trung tâm.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh năm 2026. Mục đích của nhiệm vụ được tiếp tục xác định là tạo điều kiện, cơ hội để người dân, tổ chức đưa ra tiếng nói của mình; tăng cường sự giám sát của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

Người dân sử dụng kiosk thông minh để giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạ Long. Ảnh: Ngọc Trâm

Đồng thời, giúp cung cấp cho cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố những thông tin khách quan về nhận định, đánh giá, mức độ hài lòng, nhu cầu, mong đợi của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ, cung ứng các dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước. Từ đó nhằm có các giải pháp phù hợp, hiệu quả nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm, văn hóa công vụ của đội ngũ CBCCVC toàn thành phố.

Theo kế hoạch, việc khảo sát được thực hiện đồng bộ tại 13 sở, ban, ngành của thành phố, 5 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Quảng Ninh và toàn bộ 54 UBND xã, phường, đặc khu theo phương thức điều tra xã hội học. Tùy theo điều kiện cụ thể, sẽ áp dụng một hoặc nhiều phương thức, như: Phát phiếu điều tra trực tiếp đến người dân, tổ chức để trả lời; phỏng vấn trực tiếp dựa theo bộ câu hỏi có sẵn; khảo sát qua gọi điện thoại; khảo sát qua thư điện tử.

Nội dung khảo sát tập trung thu thập ý kiến đánh giá về các chính sách được cơ quan nhà nước ban hành, đánh giá về mức độ hài lòng trong công tác ban hành, tổ chức thực hiện chính sách của các ngành, đơn vị, địa phương và quá trình cung ứng dịch vụ công. Đặc biệt, UBND thành phố cũng ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định chỉ số SIPAS (Quyết định số 3629/QĐ-UBND, ngày 16/10/2026). Trong đó nêu rõ một số yêu cầu về việc phải có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; kết quả khảo sát phải bảo đảm tính tin cậy, chính xác, được công bố kịp thời, rộng rãi...

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố giải quyết TTHC phục vụ người dân. Ảnh: Minh Hà

Dự kiến, Quảng Ninh sẽ thực hiện khoảng 4.320 phiếu khảo sát, gồm 1.080 phiếu thuộc khối sở, ngành, các cơ quan Trung ương và 3.240 phiếu thuộc cấp xã. Đối tượng khảo sát là người dân trong độ tuổi từ 18 trở lên, đã thực hiện và nhận kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố.

Việc tổng hợp, phân tích dữ liệu dựa vào các phần mềm thống kê phù hợp với thực tế. Các thông tin thu được từ phiếu điều tra xã hội học được tổng hợp, phân tích và tính toán các chỉ số tương ứng để cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý.

Trong đó sẽ thể hiện được các nội dung quan trọng, như: Thành phần đối tượng tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học; phản ánh của người dân, tổ chức về quá trình và kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; chỉ số hài lòng chung; chỉ số các tiêu chí cung ứng dịch vụ hành chính công; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, mong đợi của người dân, tổ chức về việc cung ứng dịch vụ của cơ quan hành chính; phân tích, đánh giá sự phục vụ của cơ quan hành chính...

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, công bố chỉ số SIPAS của các cơ quan, đơn vị, địa phương dự kiến trong quý I/2027. Bao gồm việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần nâng cao chỉ số SIPAS của đơn vị; tham mưu giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra thông qua kết quả chỉ số SIPAS...

Công tác khảo sát là một kênh chính thức để người dân có thể bày tỏ cả sự hài lòng lẫn những điều chưa hài lòng. Kết quả đo lường khách quan, đánh giá thực chất giúp các cơ quan hành chính tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, lấy người dân là trung tâm.