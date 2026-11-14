Đưa cải cách hành chính trong Đảng đi vào thực chất, hiệu quả

Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 495-QĐ/TW của Ban Bí thư đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Với nền tảng cải cách hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số đã được triển khai, Quảng Ninh có cơ sở để cụ thể hóa các mục tiêu của chương trình, hướng tới xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị hoạt động tinh gọn, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đảng bộ phường Mạo Khê đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử.

Quyết định số 495-QĐ/TW có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh mô hình tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương 2 cấp đang được hoàn thiện, vận hành. Điểm mới nổi bật của chương trình là chuyển trọng tâm cải cách từ sắp xếp tổ chức, quy trình sang nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, hiệu quả phối hợp và trách nhiệm giải trình. Theo đó, cải cách hành chính phải đi trước một bước trong đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; công nghệ số là công cụ hỗ trợ, dữ liệu là căn cứ phục vụ tham mưu, ra quyết định. Chương trình xác định 8 nội dung trọng tâm, trong đó yêu cầu hằng năm giảm tối thiểu 10% số lượng hội nghị, 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước; hội nghị trực tiếp không quá 40%, trực tuyến không dưới 60%. Đến hết năm 2027, tối thiểu 90% nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác phải hoàn thành đúng hạn; 90% biểu mẫu báo cáo được rà soát, điện tử hóa và 90% nhiệm vụ được theo dõi, đánh giá gắn với các chỉ số kết quả…

Tại Quảng Ninh, việc đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan Đảng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã được triển khai từ trước khi chương trình được ban hành. Ngày 16/7/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Thành ủy) ban hành Kế hoạch số 78-KH/TU về triển khai nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ. Cùng với đó, Chiến dịch cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng được triển khai theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Mỗi nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm vận hành thực tế, có dữ liệu, người sử dụng và minh chứng kiểm chứng được.

Đáng chú ý, Quảng Ninh đã đưa vào vận hành hệ thống dashboard của thành phố, đồng thời tạo lập 59 tài khoản cho các đảng bộ trực thuộc khai thác hệ thống dashboard của Trung ương, phục vụ theo dõi tiến độ và quản lý nhiệm vụ theo thời gian thực. Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy, tính đến ngày 25/10/2026, dữ liệu tổ chức Đảng trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đã được làm sạch đạt 100%, dữ liệu đảng viên đạt 99,96%, vượt yêu cầu tối thiểu 98% của Trung ương. Đặc biệt, 100% đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã ban hành văn bản cụ thể hóa nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Kết quả này tạo cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, tra cứu, tổng hợp thông tin và thực hiện các nghiệp vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng cũng đang được cụ thể hóa bằng những thay đổi trong phương thức làm việc hằng ngày. Tính đến tháng 10/2026, thành phố đã tiếp nhận, triển khai 10 nền tảng số, phần mềm ứng dụng dùng chung do Trung ương xây dựng và chuyển giao; khởi tạo hơn 4.000 tài khoản thư điện tử trên mạng nội bộ của các cơ quan Đảng; tổ chức 315 cuộc họp trên hệ thống họp không giấy tờ. Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức đã cập nhật 1.883/1.984 hồ sơ, đạt 94,9%.

Tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp mới trong các cơ quan Đảng.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Quảng Ninh tiếp tục cụ thể hóa và triển khai các nội dung của Quyết định số 495-QĐ/TW theo hướng đồng bộ, thực chất, gắn cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và chuyển đổi số. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện, khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung; rà soát, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu. Cùng với đó, chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm các nhiệm vụ được giao gắn với sản phẩm đầu ra, tiến độ và kết quả cụ thể, lấy hiệu quả thực hiện làm căn cứ đánh giá tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Đặc biệt, yêu cầu giảm hội họp, văn bản hành chính, tăng tỷ lệ xử lý công việc trên môi trường số cần được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong lề lối làm việc, bảo đảm công nghệ thực sự phục vụ nâng cao hiệu quả công việc, không làm phát sinh thêm quy trình, thủ tục. Quá trình triển khai cũng phải gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật của Đảng. Qua đó, từng bước khắc phục phương thức quản lý thủ công, nâng cao tính công khai, minh bạch, kỷ luật và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan Đảng.

Với nền tảng và kinh nghiệm đã tích lũy, việc triển khai Quyết định số 495-QĐ/TW gắn với Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2026-2030 sẽ tạo thêm động lực để Quảng Ninh đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành. Mục tiêu hướng tới là chuyển từ quản lý công việc theo quy trình hành chính sang quản trị theo mục tiêu, tiến độ và kết quả; từ ứng dụng công nghệ riêng lẻ sang vận hành đồng bộ trên nền tảng dữ liệu, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.