Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh giao lưu, hội đàm với Tập đoàn truyền thông Nhật báo Quảng Tây

Ngày 10/11, tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc), đoàn công tác Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh do đồng chí Đỗ Ngọc Hà, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh (Việt Nam) làm trưởng đoàn, đã có chương trình giao lưu, hội đàm với Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây (Trung Quốc). Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí: Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng, Báo Tuổi trẻ và Báo VnExpress.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển báo chí, xu hướng chuyển đổi số và hội tụ đa nền tảng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới phương thức sản xuất, phân phối nội dung báo chí, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn trong hoạt động nghiệp vụ. Hai bên cũng trao đổi các giải pháp tăng cường hợp tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh văn hóa, du lịch của mỗi địa phương, thiết thực hưởng ứng Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

Đồng chí Đỗ Ngọc Hà, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát biểu tại buổi hội đàm.

Đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, hai bên cho biết đã duy trì trao đổi, chia sẻ tin tức, hỗ trợ hoạt động phỏng vấn, trao đổi đoàn và tham gia các hoạt động giao lưu nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đề xuất tiếp tục tăng cường trao đổi, đăng tải tin tức về Quảng Ninh và Quảng Tây trên hạ tầng báo điện tử của hai bên; phối hợp sản xuất, trao đổi các video ngắn quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực, phát hành trên các nền tảng số.

Ông Lưu Côn, Tổng Biên tập Nhật báo Quảng Tây, trao đổi về một số nội dung hợp tác hai bên.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục việc phối hợp cử phóng viên tham gia tác nghiệp, phỏng vấn tại các sự kiện văn hóa, du lịch lớn của mỗi địa phương như: Carnaval Hạ Long, Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN; duy trì hoạt động trao đổi đoàn; tổ chức các lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong sản xuất các sản phẩm báo chí; góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên.

Đặc biệt, hai bên hướng tới xây dựng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, chuyên đề tích hợp và video ngắn có nội dung phong phú, hình thức thể hiện hiện đại, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng trên các nền tảng số. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên mục Quảng Ninh - Quảng Tây, mở rộng phạm vi tiếp cận và hiệu quả lan tỏa thông tin về hai địa phương.

Đoàn công tác tham quan và nghe giới thiệu về nền tảng số của Trung tâm Truyền thông quốc tế (Nhật báo Quảng Tây).

Đại diện lãnh đạo hai cơ quan báo chí bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đưa các nội dung hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Việc tăng cường phối hợp truyền thông không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của Quảng Ninh và Quảng Tây mà còn thúc đẩy giao lưu nhân dân, củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc.

Đoàn công tác tìm hiểu mô hình hoạt động của Nhật báo Quảng Tây.

Các nội dung trao đổi tại chương trình góp phần cụ thể hóa nhận thức chung đạt được tại Chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2026 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố của Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời thiết thực triển khai các định hướng hợp tác trong Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

Đồng chí Đỗ Ngọc Hà, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trao quà lưu niệm cho ông Lưu Côn, Tổng Biên tập Nhật báo Quảng Tây.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở của Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây (Trung Quốc).