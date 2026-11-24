Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh tiếp xã giao Đoàn đại biểu thành phố Phòng Thành Cảng

Chiều 24/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh đã có buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Văn hóa, du lịch thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Đồng Nghĩa Đông, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Văn hóa, du lịch thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác; đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói chung, thành phố Phòng Thành Cảng nói riêng luôn được duy trì gắn bó, thực chất và đi vào chiều sâu. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026-2027 được chọn là Năm hợp tác du lịch Việt - Trung, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được xác định là trọng tâm hợp tác giữa hai địa phương.

Thời gian qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu biểu diễn nghệ thuật tại Chương trình Carnaval Hạ Long 2026; tổ chức tọa đàm giao lưu văn hóa - du lịch; giải bóng đá mùa xuân, giao lưu bóng đá nữ quốc tế và xúc tiến quảng bá du lịch chung. Riêng 10 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón 700.000 lượt khách Trung Quốc lưu trú; lượng khách Trung Quốc nhập cảnh mục đích du lịch qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 431.000 lượt.

Nhằm cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh đề nghị hai bên thống nhất tập trung vào các định hướng hợp tác trọng tâm. Trong đó, lấy hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân làm nền tảng bền vững để thúc đẩy các lĩnh vực khác cùng phát triển. Hai bên tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi đoàn, tiếp xúc định kỳ giữa các cơ quan quản lý văn hóa, thể thao, du lịch và các địa phương biên giới để củng cố tin cậy chính trị, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh trao quà lưu niệm cho ông Đồng Nghĩa Đông, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng.

Trước mắt, hai địa phương tích cực phối hợp tổ chức thành công Chương trình biểu diễn nghệ thuật Quảng Ninh - Quảng Tây 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại thành phố Quảng Ninh, đồng thời hỗ trợ kết nối các tổ chức, đối tác có nhu cầu hợp tác phát triển sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Song song với hợp tác văn hóa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản lý, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp mở rộng hợp tác thương mại, dịch vụ, logistics và lữ hành. Trọng tâm là phối hợp nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hai nước sớm khôi phục hoạt động khách du lịch trong ngày tham quan Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông theo đoàn và tạo thuận lợi cho khách sử dụng giấy thông hành qua các cửa khẩu trên địa bàn Quảng Ninh.

Đồng thời, thúc đẩy du lịch qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung; phát triển loại hình du lịch xe tự lái qua biên giới tại lối thông quan cầu Bắc Luân II (Móng Cái - Đông Hưng) và nghiên cứu mở rộng thí điểm sang cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung; nghiên cứu khôi phục tuyến du lịch đường biển Phòng Thành Cảng - Hạ Long cũng như kết nối các đường bay qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Ông Đồng Nghĩa Đông, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng, cùng các thành viên trong đoàn tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh.

Hai bên cũng cần tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và ưu tiên luồng xanh tại khu vực cửa khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất, nhập cảnh du lịch.

Thay mặt đoàn công tác, ông Đồng Nghĩa Đông, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo thành phố Quảng Ninh. Bày tỏ sự nhất trí cao với các định hướng hợp tác toàn diện mà phía Quảng Ninh đề xuất, đặc biệt là việc tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật và kết nối du lịch biên giới, ông Đồng Nghĩa Đông khẳng định chính quyền thành phố Phòng Thành Cảng sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với phía Quảng Ninh để hiện thực hóa các nội dung hợp tác, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống và đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.