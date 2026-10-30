Báo chí địa phương trước yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng

Trong bối cảnh thông tin nhanh, đa chiều và khó kiểm soát trên không gian mạng, những yêu cầu đặt ra với báo chí địa phương không chỉ là đưa tin chính xác, kịp thời mà còn phải chủ động định hướng, tạo sự đồng thuận xã hội. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được bàn luận tại Hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” do Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh tổ chức sáng 30/10. Tham dự hội thảo có trên 200 đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, 20 cơ quan báo chí khu vực phía Bắc cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Quang cảnh hội thảo.

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, khẳng định công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò "đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn", góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội. Đặc biệt, Nghị quyết số 25-NQ/TW đánh dấu bước chuyển chiến lược khi yêu cầu chuyển trọng tâm từ "quản lý thông tin" sang "dẫn dắt nhận thức xã hội", lấy phương châm "Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả" làm kim chỉ nam.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, khẳng định: Đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và hệ thống báo chí địa phương nói riêng, sự ra đời của Nghị quyết số 25 vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra yêu cầu và trách nhiệm chính trị to lớn trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. Là lực lượng báo chí gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân, bám sát thực tiễn cơ sở, báo chí địa phương không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin mà còn giữ vai trò quan trọng trong định hướng nhận thức, dẫn dắt dư luận, lan tỏa những giá trị tích cực và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Vì vậy, đổi mới báo chí địa phương không đơn thuần là đổi mới phương thức làm báo hay ứng dụng công nghệ, mà sâu xa hơn là nâng cao năng lực thực hiện sứ mệnh chính trị, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong hành động; góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Với cách tiếp cận khoa học, nội dung thảo luận gắn với thực tiễn và những kiến nghị có tính khả thi, hội thảo là diễn đàn để các cơ quan báo chí cùng nhìn nhận những vấn đề đặt ra, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa cách làm hiệu quả, đồng thời tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác chuyên môn. Qua đó, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 25 thành những giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động báo chí địa phương, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Các đại biểu thảo luận tại phiên 1: "Đi trước một bước trong truyền thông chính sách".

Các đại biểu theo dõi hội thảo.

Hội thảo gồm 2 phiên chính với chủ đề: "Đi trước một bước trong truyền thông chính sách" và "Giữ vững dòng thông tin chủ lưu trong môi trường số".

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong đổi mới nội dung, phương thức thông tin tuyên truyền và truyền thông chính sách "từ sớm, từ xa, từ cơ sở". Đồng thời, các đại biểu thảo luận sâu về năng lực nắm bắt, phân tích, dự báo và định hướng dư luận xã hội; kinh nghiệm chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tập trung làm rõ giải pháp phát triển báo chí đa nền tảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy trình sáng tạo, sản xuất và phân phối sản phẩm báo chí nhằm giữ vững dòng thông tin chính thống trên không gian số.

Các đại biểu thảo luận sôi nổi trong phiên 2: "Giữ vững dòng thông tin chủ lưu trong môi trường số".

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình tham gia ý kiến.

Các đơn vị báo chí cũng đã đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, thiết thực nhằm nâng cao vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương khi thực hiện chiến lược công tác tư tưởng. Từ đó, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ và thành thạo kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại biểu bấm nút phát động Cuộc thi ảnh, video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

Quang cảnh hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đơn vị gồm: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng đã phát động Cuộc thi ảnh, video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”. Thông qua hình ảnh và video clip, vẻ đẹp của di sản cần được thể hiện bằng những góc nhìn mới, gần gũi và sinh động; từ cảnh quan, kiến trúc, không gian văn hóa đến những câu chuyện lịch sử, con người và đời sống cộng đồng. Những tác phẩm có chất lượng sẽ góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.