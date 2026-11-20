Quảng Tây – Cảm nhận một hành trình

Đặt chân đến Quảng Tây (Trung Quốc) trong sự đón tiếp thân tình của Tập đoàn truyền thông Nhật báo Quảng Tây, chúng tôi có một chuyến đi nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Những cuộc trò chuyện, những hành trình cùng khám phá vùng đất mới và cả những chia sẻ về nghề báo đã nối dài tình cảm gắn bó giữa hai cơ quan báo chí được vun đắp qua nhiều năm.

Những nhịp cầu thân tình

Mối quan hệ giữa Báo Quảng Ninh trước đây, nay là Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh với Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây đã được vun đắp qua nhiều năm. Năm 2007, hai đơn vị bắt đầu thiết lập quan hệ; đến năm 2010, thỏa thuận hợp tác chính thức được ký kết tại Nam Ninh. Sau khi Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh được thành lập năm 2019, hai bên tiếp tục ký kết thỏa thuận, duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ và phối hợp thông tin tuyên truyền.

Những dấu mốc ấy được nối dài bằng các chuyến thăm, làm việc luân phiên hằng năm và những hợp tác truyền thông. Tin tức về mỗi địa phương được chia sẻ trên các ấn phẩm báo chí của hai bên; những câu chuyện về văn hóa, kinh tế, du lịch Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) có thêm không gian để đến gần hơn với độc giả. Nhưng có lẽ, "sức bền" của mối quan hệ được nhân lên chính là ở sự gặp gỡ thường xuyên và tình cảm được bồi đắp qua từng chuyến đi.

Đoàn công tác Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây tại trụ sở đơn vị.

Trong chuyến công tác lần này, chúng tôi cảm nhận sự thân tình ấy ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Quảng Tây. Sự đón tiếp chu đáo, những đồng nghiệp luôn sát cánh trong lịch trình và cách mọi người dành thời gian giới thiệu từng điểm đến khiến khoảng cách giữa những đồng nghiệp đến từ hai cơ quan báo chí của hai nước dần được thu hẹp. Trên mỗi chặng đường, câu chuyện không chỉ xoay quanh công việc, mà còn là những chia sẻ về cuộc sống, văn hóa, con người và những điều bình dị, đặc trưng của mỗi địa phương.

Lâm Thanh, biên tập viên Trung tâm Hợp tác quốc tế, là người đồng hành cùng đoàn trong suốt chuyến đi. Sự nhiệt tình, chu đáo của Thanh khiến các thành viên luôn cảm thấy yên tâm và thoải mái trong mỗi hoạt động. Cùng với nhà báo La Nhuệ và nhà báo Tống Tân Dân – những lãnh đạo của Trung tâm Hợp tác quốc tế, những người bạn của Nhật báo Quảng Tây đã dành nhiều thời gian đi cùng đoàn, đưa chúng tôi thăm các thắng cảnh, tìm hiểu những mô hình tại địa phương.

Ngay tại Đông Hưng, điểm dừng chân đầu tiên của hành trình, chúng tôi được tìm hiểu mô hình “Chuyến xe cứu sinh 1369” – hoạt động hỗ trợ cấp cứu, chuyển bệnh nhân và kết nối nguồn lực y tế giữa hai bên biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Một mô hình mang ý nghĩa nhân văn, cho thấy sự hợp tác giữa các địa phương không chỉ hiện diện trong những chương trình, dự án lớn, mà còn được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, gắn với sức khỏe và đời sống của người dân.

Một góc Nam Ninh - thành phố xanh.

Trong chuyến đi, Nam Ninh cũng là thành phố để lại trong tôi nhiều thiện cảm. Là thủ phủ của Quảng Tây, nơi diễn ra thường niên Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN, thành phố mang dáng vẻ năng động của một trung tâm kinh tế đang phát triển. Những công trình hiện đại nằm dọc các tuyến đường rộng rãi, sạch sẽ. Nam Ninh còn được biết đến với tên gọi "thành phố xanh" của Trung Quốc. Điều đó hiện lên rõ nét qua những hàng cây rợp bóng và những dải hoa được chăm chút bên đường. Những ngày đầu đông, hoa giấy và hoa mộc miên rực rỡ, điểm tô thêm sắc màu cho những con đường san sát nhà cao tầng. Có những khoảnh khắc, chỉ cần ngồi trên xe nhìn qua ô cửa, ngắm những tán cây và sắc hoa nối tiếp bên đường, tôi đã thấy chuyến đi có thêm một niềm vui đặc biệt.

Ẩm thực Quảng Tây cũng là một điều đáng nhớ. Người địa phương thường nhắc đến ba món ăn nổi tiếng mà du khách khó lòng bỏ qua: phở lão hữu Nam Ninh, bún ốc Liễu Châu và bún Quế Lâm. Mỗi món mang một hương vị riêng, phản ánh khẩu vị và nét văn hóa ẩm thực của từng vùng. Trong những bữa ăn cùng đồng nghiệp, chúng tôi có dịp thưởng thức nhiều món ăn địa phương, nghe thêm những câu chuyện phía sau mỗi món ăn.

Tôi cũng nhớ cả món trà dầu được giới thiệu tại Nam Ninh. Những người bạn Quảng Tây vui vẻ gọi đây là “cà phê của Trung Quốc”. Lần đầu thưởng thức, vị trà hơi lạ, chưa dễ uống ngay. Nhưng thong thả nhấp từng ngụm, tôi mới cảm nhận được hương vị riêng của thức uống này. Trà dầu vốn gắn với đời sống của người dân tộc Dao ở Quảng Tây; cách chế biến kết hợp lá trà với các nguyên liệu như gừng, lạc, tỏi tạo nên hương vị đậm đà và hậu vị khó quên. Có lẽ cũng như nhiều trải nghiệm khác trong chuyến đi, đôi khi phải dành cho mình thêm một chút thời gian để cảm nhận, mới thấy được cái thú vị của những điều ban đầu còn xa lạ.

Đổi mới từng ngày

Trong lịch trình tại Nam Ninh, chúng tôi có dịp đến thăm Trung tâm Triển lãm quy hoạch Nam Ninh, tìm hiểu về dự án kênh đào Bình Lục qua hệ thống mô hình và hình ảnh trực quan. Đây là công trình giao thông thủy có ý nghĩa lớn trong kết nối vùng, nối hệ thống sông nội địa với Vịnh Bắc Bộ, mở thêm tuyến vận tải hàng hóa ra biển cho khu vực Tây Nam Trung Quốc. Kênh đào dài 134,2km đã chính thức thông tàu từ tháng 9/2026. Qua câu chuyện về công trình, chúng tôi phần nào hình dung được tầm nhìn phát triển hạ tầng, logistics và mở rộng giao thương của Quảng Tây trong mối liên kết với các địa phương trong khu vực và ASEAN.

Các thành viên đoàn công tác tìm hiểu thông tin về Dự án Kênh đào Bình Lục tại Trung tâm Triển lãm quy hoạch Nam Ninh.

Trong chuyến thăm, chúng tôi còn tìm hiểu một số mô hình đổi mới sáng tạo tại Nam Ninh, trong đó có Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN và Công ty Truyền thông Văn hóa Bốn Lá. Các hoạt động tại đây cho thấy nỗ lực của Quảng Tây trong thúc đẩy hợp tác công nghệ với các nước ASEAN, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số vào thực tiễn, khai thác các giá trị văn hóa bản địa để phát triển sản phẩm sáng tạo. Đây cũng là những hướng đi đang được chú trọng nhằm mở rộng không gian phát triển cho công nghệ và các ngành công nghiệp văn hóa.

Tinh thần đổi mới ấy cũng được thể hiện rõ trong hoạt động của Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây. Là cơ quan báo chí có quy mô lớn của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đơn vị đang đẩy mạnh hội tụ truyền thông, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động báo chí. Qua buổi làm việc, chúng tôi được giới thiệu về mô hình tổ chức, quy trình sản xuất nội dung và cách phân phối thông tin trên các nền tảng số.

Tại buổi hội đàm ngày 10/11, hai bên đã trao đổi về xu hướng hội tụ đa nền tảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động nghiệp vụ; bàn giải pháp tăng cường phối hợp tuyên truyền, quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch của mỗi địa phương. Cũng trong chương trình, dự án “Tổng biên tập đối thoại với Tổng Lãnh sự” lần đầu tiên được giới thiệu.

Đại diện các cơ quan báo chí Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) thực hiện nghi thức khởi động Dự án “Tổng biên tập đối thoại với Tổng Lãnh sự”.

Dự án sau đó được triển khai bằng buổi ghi hình “BETWEEN US | Tổng biên tập đối thoại với Tổng Lãnh sự - Chuyên mục Việt Nam” tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây. Chương trình có sự tham gia của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Thị Hường, với những trao đổi về hợp tác truyền thông và giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây trao đổi với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Thị Hường về cơ hội hợp tác truyền thông.

Với chúng tôi, những hoạt động này là dịp trực tiếp tìm hiểu cách một cơ quan báo chí lớn vận hành, ứng dụng công nghệ và làm nội dung. Qua những trao đổi với đồng nghiệp Nhật báo Quảng Tây, chúng tôi có thêm nhiều suy nghĩ về công việc của mình. Báo chí ở Quảng Ninh hay Quảng Tây đều đang đứng trước những thay đổi, đòi hỏi mỗi người làm báo phải tìm tòi cách làm mới, để thông tin đến với công chúng nhanh hơn, hấp dẫn hơn mà vẫn giữ được sự chính xác và đạo đức nghề báo.

Điều đáng quý là trong suốt hành trình, những kết nối ấy không chỉ được tạo nên trong các cuộc hội đàm hay chương trình chính thức. Sự đồng hành của những người bạn Nhật báo Quảng Tây, sự quan tâm của các anh chị trong Trung tâm Hợp tác quốc tế và những câu chuyện được chia sẻ trên đường đi đã khiến chuyến công tác có thêm nhiều kỷ niệm. Chúng tôi cảm nhận rõ hơn, phía sau những thỏa thuận hợp tác là sự tin cậy, thấu hiểu và tình cảm được vun đắp qua thời gian.

Nhà báo Đỗ Ngọc Hà, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh giới thiệu với biên tập viên Lâm Thanh (Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây) về QTVgo - ứng dụng xem truyền hình trực tuyến,nghe radio và đọc báo của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Rời Nam Ninh, những hàng cây xanh, sắc hoa đầu đông, hương vị các món ăn vẫn còn đọng lại trong ký ức. Hơn cả những hình ảnh đẹp về một thành phố, điều khiến chúng tôi nhớ lâu hơn là sự đón tiếp chân tình của những người bạn Quảng Tây. Những nhịp cầu được tạo dựng qua năm tháng tiếp tục được nối dài bằng những cuộc gặp gỡ, bằng sự sẻ chia trong công việc và những trải nghiệm chung trên mỗi hành trình. Đó cũng là nền tảng để quan hệ hợp tác giữa Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh với Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây tiếp tục được vun đắp, mở ra những cơ hội kết nối mới trong thời gian tới.