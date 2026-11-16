Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường tiếp công dân định kỳ, chỉ đạo giải quyết một số vụ việc cụ thể

Ngày 16/11, tại Trụ sở tiếp công dân thành phố, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, tiếp công dân định kỳ. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cùng Hội đồng tiếp công dân tiếp và chỉ đạo giải quyết một số vụ việc cụ thể trong sáng 16/11.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cùng Hội đồng tiếp công dân đã tiếp và chỉ đạo giải quyết một số vụ việc cụ thể.

Đối với vụ việc của gia đình ông Trương Văn Đài và bà Hà Thị Hiền, đặc khu Vân Đồn, đề nghị chi trả bổ sung bồi thường chênh lệch giá đất ở tại thời điểm thu hồi đất, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường và đặc khu Vân Đồn rà soát lại các thủ tục liên quan, đề xuất phương án chi trả tiền bồi thường cho người dân. Nguyên tắc là đơn giá bồi thường phải tương đương với các hộ gia đình lân cận. Đồng thời, phải có cam kết về tiến độ thời gian thực hiện cụ thể.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu chỉ đạo giải quyết các vụ việc.

Đối với kiến nghị của các hộ dân khu 9B, phường Quang Hanh về việc lập quy hoạch, thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án hạ tầng trong khu vực, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Cơ quan điều tra Công an thành phố tiếp nhận toàn bộ hồ sơ từ các cơ quan liên quan để tiến hành xác minh, điều tra. Trên cơ sở đó giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Các hộ dân ở khu 9B, phường Quang Hanh nêu kiến nghị.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đã chỉ đạo giải quyết một số vụ việc cụ thể.

Đối với vụ việc của bà Bùi Thị Phòng và bà Vũ Thị Ngắn cùng trú tại khu Hải Hòa, phường Móng Cái 1, có đơn đề nghị được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND phường Móng Cái 1 và các sở, ngành liên quan rà soát lại các quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất. Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất phương án giải quyết, đảm bảo người dân có chỗ ở ổn định theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/11/2026.

Ông Trương Văn Đài và bà Hà Thị Hiền, đặc khu Vân Đồn, nêu kiến nghị tại buổi tiếp công dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng đã tiếp, thông tin về quá trình giải quyết liên quan đến kiến nghị của các công dân đã ký hợp đồng góp vốn tại dự án Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C, phường Cao Xanh.

Cùng ngày, Hội đồng tiếp công dân thành phố đã tiếp nhận một số vụ việc khác trên địa bàn. Các kiến nghị đã được Hội đồng tiếp công dân thành phố chỉ đạo giải quyết đảm bảo đúng các quy định pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.