Lãnh đạo thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 10/2026

Sáng 15/10, Hội đồng Tiếp công dân thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10/2026 nhằm đối thoại trực tiếp, lắng nghe và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đối với kiến nghị của ông Vũ Văn Kiên, tổ 6, khu phố Hồng Hà 6, phường Hạ Long, về tính lại tiền sử dụng đất do chuyển mục đích, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở NN&MT, Thuế cơ sở 1, UBND phường Hạ Long phối hợp rà soát, giải quyết theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của hộ dân…

Đối với đơn của bà Trần Thị Kiều, tổ 6, khu 6, phường Hạ Long, lãnh đạo UBND thành phố giao UBND phường Hạ Long kiểm tra, làm rõ những kiến nghị của công dân về việc bị lấn chiếm đất ở, đối tượng và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ có liên quan.

Tại buổi tiếp, bà Phạm Thị Kim Dung kiến nghị về việc một số cá nhân xây dựng nhà lấn chiếm diện tích đất công vốn được quy hoạch để làm sân chơi tại tổ 13A, khu 7, phường Hà Tu. UBND phường đã lập biên bản đình chỉ xây dựng nhưng các công trình vẫn tồn tại, chặn dòng chảy thoát nước và lối đi ra biển, gây ngập lụt và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo UBND phường Hà Tu khẩn trương rà soát lại hiện trạng xây dựng công trình, sử dụng đất tại tổ 13A. Đồng thời, triển khai các dự án khắc phục, xử lý triệt để điểm ngập lụt trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống của nhân dân.

Với khiếu nại của gia đình bà Đinh Thị Thu Hường về tiến độ giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai theo Bản án phúc thẩm số 13/2025/DS-PT ngày 20/2/2025 của Tòa án Nhân dân thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh chỉ đạo UBND phường Quảng Yên phối hợp chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 3 (Sở NN&MT), hỗ trợ và hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục lập hồ sơ xin tách thửa theo đúng kết luận Bản án, báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố.

Công dân kiến nghị tại buổi tiếp.

Giải quyết kiến nghị của 22 công dân phường Hà An có đất bị thu hồi thực hiện Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh dự thảo phương án đền bù và tái định cư đã được niêm yết công khai, thông tin đầy đủ đến người dân trước khi phê duyệt. Đồng chí Lê Văn Ánh yêu cầu UBND phường xem xét, đánh giá kỹ lưỡng phương án bố trí tái định cư hiện tại, căn cứ các quy định pháp luật, thẩm quyền được giao và điều kiện hạ tầng thực tế của địa phương, để giải đáp thỏa đáng, đảm bảo tốt nhất lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đối với đề nghị của một số hộ dân ở tổ 3, khu Bí Trung, phường Yên Tử về việc làm đường gom dân sinh và cống thoát nước đường bộ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố giao UBND phường Yên Tử rà soát các quy hoạch có liên quan, quy định hành lang an toàn đường sắt, nguồn vốn được phân bổ phục vụ chỉnh trang, nâng cấp đô thị; giao Sở Xây dựng kiểm tra, yêu cầu đơn vị có liên quan nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương kiểm tra, xác minh và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của công dân theo đúng thẩm quyền, trình tự, quy định của pháp luật.

Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được giải quyết dứt điểm, không để kéo dài, phát sinh khiếu kiện phức tạp; đồng thời tăng cường phối hợp, đối thoại, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.