Đường Hoa nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

Nhận thức rõ công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị là “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền với nhân dân, chính quyền xã Đường Hoa đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, đổi mới từ tư duy đến hành động.

Gia đình ông Nguyễn Đức Ân, thôn Tiến Tới, xã Đường Hoa, có 700m2 đất trồng cây lâu năm. Với nhu cầu ổn định chỗ ở cho các con, ông Ân muốn chuyển đổi một phần diện tích này sang đất ở để xây dựng nhà cửa. Tuy nhiên, vì không nắm rõ về các quy định pháp luật đất đai, quy định sử dụng đất cũng như trình tự thủ tục, ông Ân từng nghĩ đây sẽ là hành trình gian nan, phức tạp. Nắm rõ lịch tiếp công dân của xã, ông đã mạnh dạn gửi đơn kiến nghị tới chính quyền xã với mong muốn được giải đáp và hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ HCC xã Đường Hoa giải quyết TTHC cho người dân.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ nguồn gốc đất của gia đình ông Ân, cán bộ tiếp công dân đã đối chiếu các quy định hiện hành liên quan đến hạn mức giao đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại địa phương; đồng thời giải thích rõ ràng về thửa đất của gia đình ông nằm trong vùng quy hoạch dân cư và đủ điều kiện xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng. Gia đình có thể làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng, trong đó hạn mức xin chuyển là 200m2 để xây dựng nhà ở kiên cố, phần diện tích còn lại tiếp tục sử dụng theo quy hoạch đất nông nghiệp.

Sự minh bạch, tận tâm từ phía chính quyền đã giúp gia đình ông yên tâm và giải đáp được các thắc mắc vốn tồn tại từ lâu. Ông Ân chia sẻ: “Trước đây mỗi lần nghe đến chuyện giấy tờ đất đai là tôi lại lo lắng vì sợ thủ tục phức tạp, đi lại phiền hà. Nhưng khi đến phòng tiếp công dân xã, chỉ sau chưa đầy một tiếng tôi đã được chính quyền giải thích thấu đáo, chỉ rõ từng bước phải làm gì, chuẩn bị những gì. Tôi thấy phấn khởi và yên tâm hơn rất nhiều”.

Câu chuyện của ông Ân chỉ là một trong số nhiều trường hợp người dân đến kiến nghị, phản ánh và giải quyết thủ tục hành chính thành công tại xã Đường Hoa thời gian qua. Thành quả này là kết quả của một quá trình đổi mới toàn diện, quyết liệt và bài bản trong công tác tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Đảng ủy, chính quyền xã luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo chỉ đạo của Trung ương, của thành phố. Việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất được thực hiện nghiêm túc, duy trì thường xuyên, đúng quy định; các vụ việc được giải quyết theo hướng triệt để, kịp thời.

Lãnh đạo và các phòng chuyên môn xã Đường Hoa lắng nghe ý kiến, những vướng mắc về lĩnh vực đất đai của công dân.

9 tháng năm 2026, UBND xã Đường Hoa đã tiếp 29 lượt công dân với 25 vụ việc. Nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách, quản lý xây dựng... Các vụ việc phát sinh đều được UBND xã chỉ đạo xem xét, giải quyết hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Theo đó, từ đầu năm đến nay, xã đã tập trung giải quyết 21/23 đơn, đạt tỷ lệ 91,3%; đang giải quyết 02/23 đơn, đạt tỷ lệ 8,7%.

Phó Chủ tịch UBND xã Đường Hoa Đặng Tuấn Hiệp cho biết: “Thời gian tới, xã Đường Hoa tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; duy trì việc tổ chức tiếp công dân định kỳ, tăng cường đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, từ đó chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra tình trạng kiến nghị kéo dài. Xã chặt chẽ trong chuẩn hóa quy trình và minh bạch hóa thủ tục để giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, chủ động trong công tác chuẩn bị hồ sơ. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư; bảo đảm thụ lý đúng thẩm quyền, chuyển đơn đúng cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn công dân đúng quy định.

Cùng với đó, xã tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy và nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa hồ sơ tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo trên môi trường mạng; tăng cường tuyên truyền PBGDPL tại nhiều địa bàn của xã”.