Lãnh đạo thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 9

Ngày 15/9, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026.

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, giải quyết kiến nghị của ông Bùi Văn Điền, bà Nguyễn Thị Bích và bà Đoàn Thị Tiếu về việc chậm triển khai dự án mở rộng đường tại ngõ 8, tổ 8, khu Hồng Hải 3, phường Hạ Long, lãnh đạo HĐND và UBND thành phố yêu cầu phường Hạ Long khẩn trương kiểm tra, rà soát, làm rõ những khó khăn, vướng mắc; từ đó có giải pháp giải quyết dứt điểm, sớm triển khai và hoàn thành việc mở rộng tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đối với khiếu nại của 48 hộ thành viên Hợp tác xã Nông lâm thủy sản tại phường Tuần Châu liên quan đến việc thu hồi đất phục vụ dự án Khu phức hợp Hạ Long Xanh, lãnh đạo thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền phường Tuần Châu rà soát, giải quyết theo đúng quy định, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các hộ dân.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của công dân.

Liên quan đến kiến nghị của 10 hộ dân khu phố Hồng Gai 1, phường Hồng Gai, về tình trạng nhà ở xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, lãnh đạo thành phố yêu cầu phường Hồng Gai sớm triển khai phương án đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống của các hộ dân; đồng thời, gắn với đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Nhà giam tù chính trị của thực dân Pháp tại phường Hồng Gai.

Đối với khiếu nại của ông Vũ Văn Ninh, khu phố Giếng Khe, phường Hiệp Hòa, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và đăng ký quyền sử dụng đất, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Công dân kiến nghị tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo HĐND và UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ phải nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương kiểm tra, xác minh và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của công dân theo đúng thẩm quyền, trình tự, quy định của pháp luật. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được tập trung giải quyết dứt điểm, không để kéo dài, phát sinh khiếu kiện phức tạp; đồng thời tăng cường phối hợp, đối thoại, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.